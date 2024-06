Esperan panistas que cambio de dirigencia no sea una simulación

En la víspera del inicio de cambio de dirigencia del PAN, militantes que han levantado la voz para buscar una candidatura esperan que el proceso no sea una simulación y haya un “verdadero piso parejo”, ante las voces que aseguran que ya está todo decidido.

En entrevista con La Razón, Adriana Dávila, quien buscará por segunda vez la candidatura a la dirigencia, espera que haya la responsabilidad suficiente para que se lleve un proceso transparente, de lo contrario, dijo, lo denunciará.

“Yo esperaría que quepa la prudencia, la congruencia y la autocrítica, y que, más allá de quien conforme la Comisión de Elecciones, se comprenda el momento en que estamos viviendo y que el proceso se conduzca con toda responsabilidad. Que haya espacios para que, quienes competimos, tengamos el piso más parejo, entendiendo que hay quienes han adelantado este proceso y se ha querido genera una costumbre de que todo está decidido”, comentó.

Si (el método) es por consejeros me parece que sólo se busca asegurar el cargo y no reconstruir al partido. (Espero) que tengamos el piso parejo

Adriana Dávila

Aspirante a la dirigencia del PAN

Sostuvo que está en la línea de “democratizar” al partido y cambiar la manera en cómo se ha conducido en los últimos meses por la misma dirigencia, por ello, aseveró que es necesario dar valor a la militancia, ya que no se puede seguir ignorando a todos aquellos que forman parte de esa fuerza política, pues son los primeros activos a tomarse en cuenta: “Los invitamos a cubrir las casillas, pero no los invitamos a participar en proceso importantes, como el cambio de dirigencia”.

Señaló que se debe separar la responsabilidad del partido y de los gobiernos emanados de Acción Nacional, ya que se les debe defender y no sólo dejarles la responsabilidad de triunfos o derrotas; además de la formación de cuadros, pues dijo que no se puede sólo elegir por simpatías.

Agregó que espera que no se elija el método de selección por consejeros nacionales para el nuevo dirigente, ya que, dijo, “hay un control muy claro” de simpatías. “Si es por consejeros me parece que sólo se busca asegurar el cargo y no reconstruir al partido. El rival a vencer es la antidemocracia, la apatía y la ineficiencia”.

Este sábado arranca el proceso de cambio de dirigencia con la convocatoria de la Comisión Permanente del Consejo Nacional en donde asisten los 360 consejeros para formar dos comisiones; una de análisis de los resultados electorales y propuestas de mejora, y una segunda de siete personas que es la responsable de organizar la elección interna.

Yo pedí estar en la Comisión de Elecciones para darle seguimiento a la transparencia de la votación. Falta que queden las reglas de cómo se va a elegi

Ignacio Loyola Vera

Diputado federal del PAN

En las siguientes semanas se planteará un método para seleccionar a la nueva dirigencia, y se dará a conocer la convocatoria para que en octubre se tenga un nuevo presidente nacional.

Las voces opositoras a la dirigencia aseguran que el proceso puede dejar a un incondicional como nuevo presidente, pues aseguran que puede ser el mismo Jorge Romero, cercano a Marko Cortés y actual coordinador de la bancada panista en San Lázaro. Hasta el momento han levantado la mano Adriana Dávila, el senador Damián Zepeda y Jorge Romero.

Por su parte, el senador Damián Zepeda dijo a este diario que si en el PAN quiere seguir como hasta ahora lo han hecho, de sólo administrar la derrota y tener un “gerente partidista de intereses, que regenteé los intereses de los padroneros, que todos sabemos que existen”, lo que va a propiciar es que van a enterrar al partido.

Dijo que la dirigencia quiere sacar muy rápido el proceso, sin ningún tipo de reflexión y siguiendo sólo el “librito”, donde el Consejo Nacional está completamente dominado y se crea una comisión que no sirve, para seguir con la vida cotidiana del partido, lo que considera un error.

Hoy lo que propongo es que se reinvente, porque si no, se va a morir; eso implica abrirse a los ciudadanos con un proceso largo

Damián Zepeda

Senador del PAN

Señaló que, por ello, es necesario abrirse a la ciudadanía para que sea quien elija a la nueva dirigencia, a través de un proceso largo y una elección primaria donde se recorran los estados y se visite a la militancia, de lo contrario, advirtió que el panorama será igual o peor.

“Me parece que, ante estas circunstancias extraordinarias, necesitas acciones extraordinarias y hoy lo que propongo es que se reinvente, porque si no, se va a morir; eso implica abrirse a los ciudadanos con un proceso largo, para ir por todo el país escuchando a la militancia y que sea la ciudadanía elija quien sea el próximo dirigente nacional”, indicó.

Mientras que el exgobernador de Querétaro y diputado federal, Ignacio Loyola, pidió a la dirigencia ser considerado como parte de la Comisión de Elecciones, con el objetivo de vigilar el proceso y que haya una total transparencia, al haber voces que denuncian una posible simulación.

“Yo pedí estar en la Comisión de Elecciones para darle seguimiento a la transparencia de la votación. Falta que queden las reglas de cómo se va a elegir, si es por consejeros o por militancia y esas decisiones son vitales para el proceso”, dijo.

Hay que vigilar que el proceso se lleve a cabo conforme a los estatutos. Veremos que el proceso se lleve a cabo de la manera adecuada

Éctor Jaime Ramírez Barba

Consejero nacional del PAN

Consideró que se debe hacer una reflexión de lo que pasó al partido y aprender de sus errores, pero precisó quel no se puede estar lastimando al interior.

En tanto, el consejero nacional, Éctor Jaime Ramírez Barba, mencionó que hay muchas opciones para elegir, como encuesta, designación, militancia o por consejeros, pero este sábado debe quedar la mejor opción, para contar con la máxima transparencia y democracia.

“Me parece que todos tienen derecho a denunciar, por ello, hay que vigilar que el proceso se lleve a cabo conforme a los estatutos. Los consejeros veremos que se lleve a cabo de la manera adecuada”, dijo.

Piden mujeres alternancia paritaria



Un grupo de más de 250 mujeres militantes del PAN solicitaron que la Comisión Nacional de Elecciones, que dirigirá el proceso para la renovación del CEN, aplique el criterio de alternancia paritaria, a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la convocatoria de renovación de la dirigencia nacional y las fórmulas participantes, sean encabezadas exclusivamente por mujeres.

En una carta enviada por María del Rosario Castro Lozano al presidente nacional, Marko Cortés, recordó que, desde su fundación, en 1939, el blanquiazul ha sido dirigido exclusivamente por hombres, pese a los avances registrados en el país en materia de paridad de género, y que en los pocos meses que Cecilia Romero estuvo al frente del CEN, lo hizo como secretaria general en funciones de presidenta.

Lo anterior, advirtieron, ha ocasionado que “entre la opinión publica se considera al PAN a una institución antiderechos y machista”.