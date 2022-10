Estudiantes de CCH Sur protestan en CU; acusan agresión sexual contra compañera

En condena a la agresión sexual de la que una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur fue víctima la semana pasada, estudiantes de este plantel de la UNAM marcharon hacia Ciudad Universitaria para exigir respuestas concretas de las autoridades ante este y otros casos similares que se han registrado.

Las alumnas bloquearon el tránsito vehicular de la avenida Insurgentes Sur, donde a su paso gritaron consignas para denunciar “incompetencia” por parte de sus directivos para garantizar la seguridad del alumnado en las instalaciones.

Con “La UNAM no me cuida, viola” y otras frases escritas en pancartas, las alumnas del CCH Sur llegaron hasta “Las Islas” en donde urgieron no sólo incrementar la vigilancia, sino también llegar al fondo para dar con la persona responsable de la agresión cometida contra su compañera el pasado lunes.

Luego de leer su posicionamiento, integrantes del “bloque negro” que acompañó al contingente realizaron pintas y treparon la torre de Rectoría para golpear las entradas y ventanas, mientras el resto del contingente continuaba gritando sus demandas.

El pasado 17 de octubre, una alumna de este plantel denunció haber sido víctima de violación sexual al interior de uno de los baños del plantel, pero al acudir a la oficina de Asuntos Estudiantiles la respuesta que recibió fue que “no había pruebas y que no iban a hacer nada”, lo cual generó indignación entre la comunidad.

La organización Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur denunció días después que las autoridades del plantel pidieron a la alumna no proceder y que las evidencias que pudieron colaborar en el avance de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fueron “borradas” cuando se ordenó la limpieza de los baños.

Luego de estos hechos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de condenar la nueva agresión que se dio en sus instalaciones, afirmó que brindó acompañamiento a la alumna y su familia.

“La Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Defensoría de los Derechos Universitarios les han brindado atención psicológica y jurídica. La Oficina de la Abogacía General de la Universidad colabora con la autoridad correspondiente y dará seguimiento al desarrollo de las diligencias y a la investigación ministerial para que el hecho no quede impune.

“La UNAM comparte la indignación de las y los universitarios, y asume el compromiso de llevar adelante las acciones necesarias que garanticen la seguridad del alumnado”, sostuvo en un comunicado.

LRL