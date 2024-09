EU advierte daño a relación si reforma no se hace bien

En medio del inicio de la discusión de la reforma al Poder Judicial, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, refrendó este martes su crítica a la enmienda impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir en que “puede traer muchísimo daño” a la relación bilateral.

Aunque reiteró que la decisión de reformar el sistema judicial en México es de los mexicanos, advirtió que se mantiene la preocupación en su país por el contenido de la iniciativa que prevé elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

“El punto número dos, es que estoy en acuerdo en que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la Corte. El punto tres, donde se ha hecho tanto debate que de veras no entiendo, es que, si no se hace de la mejor manera, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, lo digo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que quiere lo mejor para la relación de México con Estados Unidos.

“No es que estamos nosotros quitándole de cualquier manera la soberanía de México, respetamos esa soberanía de México. Pero esas (preocupaciones) me llegan a mí de muchísimos (personajes) y es importante que, los que vayan a hacer esas decisiones, vayan conociendo qué son esas preocupaciones”, aseveró.

Aun con la pausa que estableció López Obrador en la relación con la embajada estadounidense, tras las críticas de Salazar a la reforma al Poder Judicial mexicano, el representante diplomático dijo que se sigue trabajando en el ámbito económico y comercial.

“El trabajo entre México y Estados Unidos sigue porque el trabajo en los temas económicos, (de) seguridad, son de importancia para los pueblos. Entonces, el trabajo sigue”, refirió.

En respuesta a los señalamientos del Presidente sobre la elección de jueces en Estados Unidos, Salazar insistió en que no hay ningún juez nacional en su país que haya sido elegido por voto popular y explicó que este esquema sólo se aplica a nivel estatal.

Mencionó que él ha expresado su opinión respecto de la reforma, de la que ha dicho que la elección directa por voto popular no es la mejor manera de integrar al Poder Judicial, pero hizo votos para que la reforma refleje los valores democráticos que comparten Estados Unidos y México.

Luego de que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que en 43 estados de Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular, Salazar le expresó su respeto, pero dijo que “son pocos los que hacen elección directa”.

“¿Dónde se eligen los jueces? En algunos estados, son a nivel estatal, pero son pocos los que hacen la elección directa. Entonces, hay que conocer que son diferentes sistemas y las preocupaciones que tengo yo y las ideas que he compartido, las comparto nomás con el diálogo que deberíamos de tener como amigos, como socios y como vecinos”, comentó.

El diplomático, de madre mexicana, ofreció un recorrido por la residencia oficial de la embajada estadounidense a los diversos medios de comunicación, donde mostró una fotografía con López Obrador cuando lo recibió en Palacio Nacional para dar la bienvenida por su nombramiento como embajador.

“Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mire qué me dice, con mucho respeto, que me daba la bienvenida aquí a México. Hemos tenido un muy buen recorrido. Le tengo mucho respeto, yo, al Presidente López Obrador. Nos ha abierto la puerta, hemos cambiado mucho, somos ahora los primeros socios comerciales en todo el mundo y trabajamos en muchas otras cosas”, subrayó.

Reconoció que la relación entre los dos países ha pasado por momentos complicados, pero hizo notar que se trata de una familia con miembros en ambos lados de la frontera.

Cooperación antidrogas

Cuestionado sobre las investigaciones del caso Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el embajador Ken Salazar informó que continúan presos e incluso garantizó que “Los Chapitos siguen en la cárcel, siguen detenidos, punto. No van a salir”.

Expuso que “lo de El Mayo y Joaquín Guzmán, miren, eso se está investigando, tanto allá como acá. Esa investigación es algo que hay que respetar, pero lo que yo puedo decir es que, como embajador, he tenido un conocimiento muy cercano de todo el diálogo que hemos tenido con la Fiscalía (General de la República). Yo fui a El Paso con la unidad de la Fiscalía para conocer, para que ellos conocieran el avión y todo lo demás. Entonces, eso va en una cooperación fuerte”.

Respecto a la extradición de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, el embajador refirió que ha habido colaboración para lograr extradiciones de delincuentes.

Manifestó que en el 2023 hubo un importante número de extradiciones entre ambos países y estimó que este año se superará la cifra de dicho intercambio de presos.