EU entrega a México expediente vinculado con caso Ayotzinapa, revela AMLO

El gobierno de Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas parte de un expediente vinculado con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO informó que durante la pasada reunión virtual con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, le solicitó su intervención para obtener ese expediente sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero que le pidió la comisión encargada de investigar el caso en la Fiscalía General de la República.

La comisión encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno de Estados Unidos para conseguir un expediente que tienen las autoridades de ese país. Le pedí a la vicepresidenta (Kamala Harris) que nos ayudara.

"Agradecerle porque ya me mandó parte, no puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Platicamos con ella hace 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y esta semana nos envían el resto", indicó López Obrador en conferencia de prensa.

Hay colaboración con EU para trabajar en caso Ayotzinapa: AMLO

AMLO dijo que hay colaboración con el gobierno de Estados Unidos para trabajar en este caso como en otros donde se requiere información de hechos en los que pudiera haber algún ilícito.

Finalmente, AMLO ratificó que a su administración le importa mucho aclarar lo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ya que en este caso no se actúo de manera adecuada, con rectitud; "se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad, no he quitado el dedo del renglón".

