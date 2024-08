Euforia y molestia tras París

Llegaron ayer de París integrantes de la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos y fue el boxeador Marco Verde, quien ganó medalla de plata, quien fue arropado por la gente como un rockstar. Hay alegría por el desempeño de los atletas en la justa de verano, pero también empiezan a aparecer algunas voces que no ven con buenos ojos que la titular de la Conade, Ana Guevara, declarara que “nos quedamos cortos” en la cosecha de medallas. Fue la marchista Alejandra Ortega quien describió a Fox Sports su percepción ante los dichos de la funcionaria. “Es un poco de frustración y, al mismo tiempo, enojo, que una persona de talla mundial, que fue medallista olímpica, no tenga empatía con nosotros, los deportistas que estamos en ese proceso, creo que es una tristeza. Para mí, en lo personal, es mucho enojo. Me molestan ese tipo de declaraciones, porque más que alentarnos, menosprecia el trabajo que estamos haciendo”. Uf.