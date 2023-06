Exigen al INE lupa en gastos de morenistas

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no descartaron una posible entrada de dinero externa hacia la campaña de promoción de aspirantes a coordinador de la Defensa de la Transformación, por lo que hicieron un llamado al órgano electoral a vigilar la transparencia de los recursos y el contenido de los mensajes de los propios contendientes.

Para el exconsejero electoral Benito Nacif, el problema que se puede presentar se deriva del dinero que no provenga de Morena, pues si bien los recursos de ese partido se comprueban, los que no, son difíciles de rastrear.

“El riesgo es que el destino de ese dinero puede ser no autorizado por la ley, y es un tema del que se tiene que preocupar el INE, para que no haya financiamientos irregulares y, por ende, actos anticipados de campaña”, dijo Nacif.

Benito Nacif, Exconsejero electoral

Manifestó que es muy probable que entre dinero de otras partes, pues en la actualidad ya se ve con el alquiler de bardas, promocionales y eventos que se organizan en los estados. “Ese dinero se desconoce de dónde viene”, acentuó.

Además, el exintegrante del Consejo General del órgano electoral sostuvo que no es claro cómo los aspirantes van a ir a hacer sus recorridos de promoción por el país informando sobre los logros de la Cuarta Transformación, “cuando es claro que el INE se niega a ver que son campañas anticipadas” que, por alguna razón, externó, la Comisión de Quejas del órgano autónomo no desea ratificarlo.

Este fin de semana, La Razón publicó el nuevo acuerdo al que llegó la dirigencia de Morena para entregar a sus cuatro aspirantes a ser coordinador de la Defensa de la Transformación —y que posteriormente se convertirá en candidato presidencial—, 20 millones de pesos (cinco millones para cada uno) para los recorridos que emprenderán por el país.

El viernes, además, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el proceso que inició Morena para definir a sus abanderados a la contienda electoral del 2024 puede seguir adelante, pero ordenó medidas cautelares a los aspirantes de la contienda interna para que no incurran en actos constitutivos de una precampaña, pues ello pondría en riesgo su posible registro a una candidatura.

El también exconsejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña mencionó que, de manera adicional a los recursos que les entregará su partido a los aspirantes, “no puedo negar ni afirmar que haya entrada de dinero de otras partes” para abonar al financiamiento de las giras que inician este lunes por el territorio nacional.

Expuso que “el INE siempre ha sido muy vigilante de los procesos y lo veo bien, ya que el reto es fiscalizar todo el recurso que se esté gastando en este tipo de procesos internos de los partidos políticos”.

Sostuvo que el proceso interno inició un poco adelantado y por ello espera que se lleve a cabo en tranquilidad y con mucho respeto, ya que las presidenciales del 2024 son elecciones sumamente importantes para el país y para la gente.

Desde su punto de vista, Morena puede hacer su proceso sin ningún problema, pero lo que los consejeros sí deben hacer en el Instituto Nacional Electoral es estar atentos a que los aspirantes no hagan pronunciamientos en favor del voto de partidos o beneficiar a alguien en particular, y por ello, sus eventos deben ir específicamente a su militancia y no a la gente en general.