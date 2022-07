Exigen simpatizantes de Ebrard a Mario Delgado frenar promoción personalizada de “corcholatas” y establecer piso parejo

Ante la promoción personalizada de las “corcholatas” de Morena, la organización Progresistas por la Unidad y el Piso Parejo exigió a la dirigencia nacional del partido, que encabeza Mario Delgado, que ponga un alto a este tipo de actividades.

La agrupación que promueve la postulación del canciller Marcelo Ebrard señaló que antes de recurrir a una ruta jurídica a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pedirán al presidente del partido que garantice el piso parejo.

En conferencia de prensa, los integrantes de Progresistas por la Unidad y el Piso Parejo, encabezados por la senadora Martha Lucía Micher, señalaron que deben evitar que se reproduzcan las prácticas fraudulentas que anteriormente padeció el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y que, en su momento, le impidieron llegar a la Presidencia de la República.

En Conferencia de Prensa, acompañada por Progresistas Por la Unidad y Piso Parejo, propusimos que el método para la eleeción del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, sea con encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables… pic.twitter.com/QtqVrlHRGi — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) July 24, 2022

te puede interesar INE ordena a gobernadores y diputados no participar en mítines de Morena

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal, lo estamos manifestando en este documento, y hablamos de que probablemente se estén utilizando recursos materiales y humanos y eso nos duele, porque no es lo que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no es la lección aprendida (…). No podemos tapar el sol con un dedo, pero tampoco podemos impedir a un gobernador, a una gobernadora que se reúna con cualquiera de los aspirantes”, indicó.

Por ello, expuso las tres medidas que proponen para la definición del candidato presidencial de Morena en 2024:

Tomar las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales Mecanismos y límites precisos para bases equitativas para la realización de actividades con bases y simpatizantes Convocar a una reunión con representantes de las y los interesados en participar en este proceso interno para acordar mecanismos ordenados, equitativos y justos

Asimismo, apuntó que al igual que se hizo en 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard acordaron una encuesta para definir al mejor posicionado, ahora también le plantearán a Mario Delgado que se considere el mismo mecanismo.

En aquel 2011, Ebrard y Andrés Manuel López Obrador se pusieron de acuerdo para llevar una ruta, una encuesta que habrá de elegir en aquel momento quién sería el candidato, estamos haciendo también ese llamado para que se haga esta misma ruta, cada quien nombre una casa encuestadora, también se nombra una encuesta que coordine todos los trabajos, una empresa que coordine todos los trabajos y se diseñen, se acuerden las preguntas entre todos los aspirantes, eso es lo que queremos rumbo a 2024 Micher

Indicó que están documentando todas las anomalías detectadas hasta el momento en el proceso interno, incluidas las que les hacen llegar los militantes y simpatizantes, las cuales entregarán a la presidencia del partido.

avc