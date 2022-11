En la XX Feria Internacional del Libro Jurídico

Si no existe una garantía a los derechos humanos no habrá desarrollo económico, paz, seguridad y felicidad: Arturo Zaldívar l ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que se debe de trabajar en fortalecer los derechos humanos y no revertir los avances en esta materia