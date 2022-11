Arturo Zaldívar propone investigar muertes violentas de mujeres como feminicidios

Ante casos como los de Ariadna Fernanda, Lidia Gabriela o Estefanía Martínez, jóvenes fallecidas recientemente en hechos violentos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, propuso la creación de estatutos para investigar sucesos similares.

A través de Twitter, Zaldívar urgió la creación de un tipo penal y un protocolo nacional para investigar casos de feminicidio, algo que, aseguró, “no es tan difícil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos”.

En su publicación, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que todas las muertes violentas de mujeres deberían ser investigadas como feminicidios.

Urgen: 1. Un tipo penal nacional de feminicidio. 2. Un protocolo nacional para investigar este delito. 3. Que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 7, 2022

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de Arturo Zaldívar al recordar el caso de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, localizada sin vida el pasado 31 de octubre en la autopista La Pera-Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán, un día después de que abordó un taxi en la colonia Condesa, Ciudad de México.

Arturo Zaldívar ha sido una de las figuras que más ha criticado la cultura machista en el país, así como la impunidad e ineptitud de las autoridades en casos de violencia contra la mujer, como feminicidios, acoso y abuso sexual.

Cabe recordar que en julio pasado el presidente de la SCJN entregó al Congreso el proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con el que busca impedir que sigan asesinado impunemente a mujeres y niñas mexicanas.

“En un asunto de tal gravedad que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas, todos los poderes del Estado debemos estar del mismo lado, no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales. No debe haber ninguna otra razón, sino simplemente avanzar para revertir este mal. No pueden seguir matando impunemente a las niñas y a las mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado”, declaró entonces Zaldívar.

CEHR