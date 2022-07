   Arturo Zaldívar entrega al Congreso iniciativa de ley sobre feminicidios 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, entregó al Congreso el proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

En la sede del Senado, presentó la propuesta a los presidentes de las mesas directivas del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, para que sea procesada por el Legislativo.

Zaldívar manifestó que los feminicidios son un asunto de tal gravedad que se requiere la colaboración de todos los poderes, por lo que pidió hacer a un lado intereses partidistas y personales para impedir que sigan matando impunemente a mujeres y niñas mexicanas.

“En un asunto de tal gravedad que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas, todos los poderes del Estado debemos estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales, no debe haber ninguna otra razón, sino simplemente el avanzar para revertir este mal que no podemos seguir tolerando.

“No pueden seguir matando impunemente a las niñas y a las mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado, tenemos un compromiso con la gente, sobre todo con las mujeres y niñas de México, ojalá todos estemos a la altura de este momento histórico y podamos sumar esfuerzos para pasar a un estadio en que nuestras niñas y mujeres puedan salir a la calle sin miedo”, manifestó.

En la Sala de Protocolo Ifigenia Martínez del Senado de la República, el ministro presidente de la SCJN explicó que uno de los problemas que estructuralmente tiene el tema del feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme, porque cada estado lo conceptualiza de una forma diferente.

“Para responder a ello, aunque no tenemos facultad, hemos elaborado en la Suprema Corte un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. La idea de este proyecto es reformar el artículo 73, fracción 2, inciso a, para agregar a los delitos a que se refiere este artículo aquellos delitos como secuestro, trata de personas, en los cuales si bien son materia local la ley general establece el tipo y las sanciones, que la ley general establezca el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes, obviamente la investigación y los procesos será a nivel local”, indicó.

Dijo que este proyecto de iniciativa tomó como ejemplo la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.

Zaldívar agregó que esta ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece medidas de prevención y reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral.

Dijo que el Poder Judicial también tomó otra medida para que los defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal acompañen a las familias que han sufrido algún feminicidio, porque, lamentó, “normalmente las fiscalías las revictimizan”.

Apuntó que otra medida que están elaborando es una guía sobre los estándares constitucionales y convencionales para investigar los feminicidios con perspectiva de género, la cual será puesta a consideración de las fiscalías locales.

