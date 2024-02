No existe una investigación en Estados Unidos relacionada a AMLO: Embajador de USA Ken Salazar

En los Estados Unidos no existe una investigación hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el Embajador de los Estados Unidos Ken Salazar, tras asistir a una conferencia de prensa en la capital michoacana con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras ser cuestionado sobre el reportaje The New York Times sobre supuestos señalamientos de vínculos del narco con colaboradores cercanos al mandatario federal, Ken Salazar puntualizó “como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de Los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador”.

"No existe una investigación relacionada con el Presidente López Obrador, que se escuche fuerte y claro. No lo decimos nosotros, lo dice la Casa Blanca y la Embajada de los Estados Unidos en México. Hasta aquí llegó este vil engaño de la derecha conservadora que en su hambre de poder, busca manchar la trayectoria de un hombre honesto y de todo un movimiento que es del pueblo".

Conferencia de Ken Salazar con Ramírez Bedolla. Gráfico: La Razón de México

Detalló que en materia de seguridad no se había trabajado tanto de la mano con el Gobierno de México en temas de seguridad como se realiza ahora.

Por ello, destacó que existen reuniones frecuentes con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que encabeza la Mesa de Seguridad del país.

De igual forma, el Embajador precisó que se tienen reuniones con la Fiscalía de la República y se ha estado trabajando con el Gobierno de México como socios, por ello, el trabajo sigue como ha ocurrido desde la llegada del presidente Joe Biden al Gobierno de Estados Unidos.

Refirió que el próximo miércoles se tendrá una reunión de trabajo en Washington donde se verá el tema de la migración, donde por primera vez México y Estados Unidos se enfocarán en Guatemala, donde se tienen que solucionar atendiendo las causas que se ven el corredor de los migrantes.

