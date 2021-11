Caravana pide a normalistas camiones; busca evitar Oaxaca

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, pidió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, y a la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, camiones para la caravana migrante, para que puedan trasladarse a la Ciudad de México, ya que cambiarán la estrategia y no entrarán a Oaxaca.

“Estamos pidiendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Normal Rural Mactumactzá y a la Normal de Ayotzinapa, que nos ayuden a conseguir camiones para que nos vayamos a la Ciudad de México, ya estamos cansados. No queremos entrar a Oaxaca, la vamos a evitar ya que está blindada por Migración, y no queremos detenciones”, explicó.

En entrevista con La Razón, detalló que harán cambio de su ruta para no entrar a Oaxaca, por lo que es probable que sigan hacia Tonalá y después a Arriaga, para virar hacia Tuxtla Gutiérrez y esperar la ayuda en cuanto llegue.

Del municipio de Pijijiapan —donde llegaron ayer— a Tonalá son 77 kilómetros, mientras que de esta localidad a Arriaga, 25 kilómetros. De Arriaga a Tuxtla Gutiérrez son 127 kilómetros.

En caso de que les brinden el transporte, llegarían en cuestión de horas a la Ciudad de México, donde se espera acampen en el Zócalo.

García Villagrán dijo que en las siguientes horas estarán dialogando con las personas del éxodo para conocer los siguientes pasos, ya que es necesario que ellos decidan porque muchos se encuentran cansados, y por ello, comienzan a pedir aventones y llegar a las siguientes comunidades en vehículo.

Por otra parte, señaló que los comunicados del Instituto Nacional de Migración (INM) les “causan risa”, pues aseguró que sólo “mienten” sobre lo que pasa en la caravana. Además, aclaró que el éxodo es de cinco mil personas, pero están segregados en toda la ruta en grupos compactos sobre la carretera.

Lo anterior luego de que la dependencia ha informado que el grupo de personas es por lo mucho de mil 200. También ha dado a conocer los rechazos que han tenido por parte de los líderes del contingente para ser auxiliados.

“La cabeza de la caravana es de al menos tres mil personas y hay como dos mil rezagados, pero lo cierto es que son mil 200 menores y 70 mujeres embarazadas. Las personas que han sido detenidas o atrapadas desde el 23 de octubre son cien aproximadamente, pero en Mapastepec se quedaron varias porque les dieron albergue”, explicó García Villagrán.

Además, retó al INM a presentar pruebas de que los niños que vienen en el éxodo tienen dengue, ya que, aseguró, ni siquiera han sido revisados, tan sólo presentan dolor de cabeza por la deshidratación y el calor extremo.

“Si las presentan en este momento, yo me vuelvo morenista o lo que quieran y dejo de hablar en cualquier medio, no tienen pruebas de nada; hay una sintomatología de los niños porque les duele la cabeza por la deshidratación, pero no tienen dengue”, precisó.

Ayer por la mañana, el éxodo llegó pasado el mediodía tras siete horas de caminata desde el municipio de Mapastepec a Pijijiapan, donde pasarán la noche y este miércoles muy temprano saldrán rumbo a Tonalá.

Desde el 23 de octubre pasado —fecha que inició el éxodo— los migrantes han avanzado aproximadamente 120 kilómetros desde Tapachula.

Por la tarde, los indocumentados se juntaron en la explanada donde descansan, para realizar una vigilia por la paz, además pidieron por la salud y la protección de la caravana, así como de los niños y las mujeres, toda vez que se encuentran cansados, con algunos malestares por las largas caminatas y con heridas en los pies.

El dato: INM calificó, el domingo, las decisiones de los dos líderes de la caravana como “irresponsables” al no permitir que se les dé atención a las personas que conforman el contingente.

Exigen terminar con agresiones a indocumentados

El activista Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, hizo un llamado a la Guardia Nacional para que detenga las agresiones, amenazas y operativos en contra de migrantes en Chiapas.

Lo anterior, luego de que el fin de semana se suscitó el ataque a una camioneta que trasladó extranjeros y que derivó en la muerte de una persona de origen cubano.

En entrevista con La Razón, Metelus explicó que el mensaje de las autoridades federales es preocupante, ya que ellos están para brindar seguridad y no para agredir a los indocumentados que salen de sus países por la violencia.

Además, pidió la renuncia del comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, al que consideró como “racista”, y criticó el actuar de la Secretaría de Gobernación por “guardar silencio”.

“Debe renunciar el titular del INM, ya que es un racista, mientras que Alejandro Encinas sólo ha guardado silencio ante la ola de agresiones en la frontera sur.

“Deben suspender a la brevedad los ataques, operativos y amenazas en contra de los migrantes. Salen de sus países por la violencia y aquí la vuelven a encontrar”, acusó.