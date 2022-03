Desde el inicio del actual sexenio a enero de 2022 se han registrado 8 mil 540 asesinatos de mujeres, de los cuales 3 mil 129 fueron clasificados como feminicidios y que representan 36.6 por ciento del total, alertó la organización civil Causa en Común.

Durante un foro virtual con activistas mexicanas para reflexionar sobre la violencia de género y el feminicidio en México, se destacó que en promedio ocho mujeres son asesinadas cada día .

Además, se han reportado 2 millones 198 mil 202 llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar y 786 mil 479 por violencia contra la mujer de 2018 a la fecha. En ese sentido, desde enero de 2020 a febrero de 2022, se registraron en medios al menos 782 casos de mujeres asesinadas con crueldad extrema.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que “a las autoridades les es difícil reconocer que las políticas de atención, prevención y sanción de los feminicidios son deficientes en todos los niveles de gobierno. Por ello, este tema sigue siendo un desafío, las políticas públicas no están impactando y los datos son alarmantes” .

Mientras que Ana Fátima López, abogada feminista, afirmó que “se están ocultando cifras porque las carpetas de investigación hacen como si no pasara nada”. Además, señaló que los eventos no se registran como se debe, porque hay miles de mujeres que no tienen intérpretes, que se encuentran en los municipios más abandonados del país, “y las estamos dejando sin voz y fuera de las cifras nacionales”, estimó.

María Elena Morera, directora de Causa en Común, señaló que la violencia feminicida va más allá de los números, y refleja una realidad social e institucional inaceptable, en donde los asesinatos de mujeres no sólo son comunes, sino que no generan mayor impacto en una sociedad indiferente al dolor y a la crueldad.

“Aún queda mucho camino que recorrer y que, sobre todo, después de tantos discursos y tantas leyes, queda mucha letra muerta a la que debemos darle vida”, añadió.

