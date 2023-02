Expertos difieren por choque entre líderes de izquierda

Especialistas consultados por La Razón difirieron por el distanciamiento político que se generó entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, por la supuesta participación del ingeniero en el proyecto Mexicolectivo, pues mientras unos censuraron el reproche, otros defendieron la idea de que es momento de definiciones.

José Fernández Santillán, experto en ciencias políticas, recordó que López Obrador llegó a la oposición cuando le fue negada la gubernatura de Tabasco por el PRI, y que nunca participó en los grandes movimientos que comenzó Cárdenas en defensa de la democracia.

“Los dos políticos han tomado posiciones sorprendentes, puesto que López Obrador no sería alguien sin el apoyo de Cárdenas. López Obrador no participó en los movimientos de 1988 que fueron los inicios de la izquierda porque estaba peleando la gubernatura de Tabasco en el PRI, por ello se le abrieron las puertas en la oposición. Sí es un malagradecido porque no reconoce a su padre político. López Obrador tiene poca honorabilidad”, dijo.

AMLO no participó en los movimientos de 1988. Sí es un malagradecido porque no reconoce a su padre político

José Fernández Santillán

Experto en ciencias políticas

Aseguró que el tabasqueño traicionó al michoacano cuando fue presidente del PRD, ya que se hizo de todos los puestos, y dejó al ingeniero sólo el Centro de Estudios Democráticos, lo que es un antecedente de traición, y por eso se hizo de poder para candidatearse a la Presidencia.

Horacio Cervantes, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, dijo que a Cuauhtémoc Cárdenas no hay nada que se le pueda regatear en su andar político, debido a que ha sido uno de los actores que ha luchado por la democracia en el país, pero el tema no es de gratitud, sino de coherencia política respecto al momento histórico que se vive.

No puede haber ingratitud, cada quien asume su rol histórico en la oposición y cada uno se sitúa en su historia

Horacio Cervantes

Instituto de Formación Política de Morena

“El primer triunfo democrático de la izquierda lo tuvo Cárdenas y eso no se le puede regatear; además, cuenta con un legado que es innegable. No puede haber ingratitud, sino que cada quien asume su rol histórico en la oposición y por ello cada uno se sitúa en su historia y momentos personales”, dijo.