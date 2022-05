Expertos rechazan aplicación de Abdala en niños por falta de estudios sobre efectividad y seguridad

Expertos en salud rechazaron la aplicación de la vacuna cubana Abdala para menores de edad, como lo anunció esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues argumentaron que no existen estudios que respalden que dosis sea segura.

Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que el Gobierno adquirirá la vacuna de Abdala para inmunizar a niñas y niños, de dos años en adelante, contra COVID-19.

Sin embargo, esta decisión implicaría diversos riesgos para la salud de los menores, pues a pesar de que el Gobierno cubano ha sostenido que la dosis es segura para este grupo etario, no se cuentan con estudios que respalden su efectividad, refirió en entrevista con La Razón Andreu Comas, virólogo y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica,

Desconocemos si es efectiva; en adultos sabemos que es segura, pero en niños no sabemos si lo será, cuánto tiempo dura, acerca de su efectividad por grupo de edad, sexo… Ahora resulta que le pondrán a nuestros niños algo totalmente desconocido Andreu Comas, virólogo

Además, cuestionó la decisión del gobierno acerca del porqué decidió invertir en dosis no respaldadas cuando existe el biológico de Pfizer, el cual ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud e, incluso, Moderna, la cual también cuenta con estudios.

“Hay que ser bien claros, todo lo que nos metamos al cuerpo puede tener un efecto adverso que pueden ser leves o severo, pero eso tampoco lo sabemos porque no hay estudios”, reiteró.

Por su parte, Xavier Tello, analista, compartió en sus redes sociales que “no digo que Abdala no sea efectiva en niños. Simplemente no conocemos sus datos o su evidencia, porque el gobierno cubano no practica y no le gustan los estándares internacionales”, comentó.

Señaló que la dosis de Sinovac ha resultado efectiva en menores de tres años, según Chile y además ha sido “transparente en sus procesos y resultados y está reconocida por la OMS. Por lo tanto, el pleito no es con Abdala, sino por el desconocimiento de todo sobre esa vacuna”, dijo

En tanto, Verónica Athié, inmunóloga, cuestionó que la Estrategia Nacional de Vacunación no incluyó a este grupo etario, “después escondieron la aprobación por parte de Cofepris; ahora, pretenden usar vacunas cubanas sin estudios de seguridad y eficacia publicados y avalados por pares”.

