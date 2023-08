Expertos urgen a que se abran cursos a docentes

Ante la proximidad del siguiente ciclo escolar, en el que se deberá poner en marcha el nuevo modelo educativo, expertos en la materia manifestaron la necesidad y urgencia de que el respaldo a los docentes no consista sólo en materiales de apoyo para subsanar las fallas de los nuevos libros, sino también de cursos que los ayuden a enfrentar la situación.

Durante el segundo foro “Libros de texto gratuitos para una educación con futuro”, realizado en la Cámara de Diputados, se reunieron especialistas en diversas disciplinas, que señalaron más errores localizados en los nuevos libros y las propuestas para hacer frente a los mismos.

La doctora Gabriela de la Torre, directora general del Programa Adopte un Talento, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, expuso que uno de los retos en la educación mexicana es que la mayoría de las aulas en el sistema público tiene un promedio de 35 alumnos, pero que hay algunas en las que la matrícula puede alcanzar los 50.

Refirió que esto representa una problemática ante el nuevo modelo educativo, que insta a adaptar los contenidos en un contexto comunitario, el cual llegará a ser amplio dado el número elevado de estudiantes en algunos grupos escolares.

El doctor Ignacio Barradas, del Centro de Investigación en Matemática A.C., calificó como urgente dar cursos de matemáticas a los profesores. Hizo hincapié en que aprender sobre matemáticas no tiene nada que ver con los números, sino que su mayor problema es que “no sabemos qué es” y que su enseñanza se ha basado en la memorización, más allá de su utilización en la vida cotidiana.

Para el especialista, es vital que los docentes hagan que el alumno piense, comprenda y sea curioso al recurrir a esta disciplina para, más adelante, tener las habilidades para enfrentar el futuro.

“Se necesitan cursos de capacitación tremendamente urgentes para profesores; les debemos de presentar el material de una manera creativa, útil y que sea interesante…Hacia donde quiera que volteemos, vamos a encontrar matemáticas; si alguien no sabe matemáticas, se va a encontrar como analfabeta y no nos podemos dar el lujo de tener una sociedad analfabeta de matemáticas; no nos podemos dar el lujo de una sociedad que, a donde quiera que voltee, no entienda qué se hace”, exclamó.

Laura Frade, de Calidad Educativa Consultores, puso sobre la mesa la molestia que ha escuchado de algunos docentes por el cambio constante a través de reformas educativas que han tenido que enfrentar los últimos años.

“En 18 años hemos tenido tres reformas educativas, todas distintas entre sí. No ha terminado de terminar una cuando ya llegó la siguiente… Los maestros están cansados y hartos, necesitamos llegar a un acuerdo, aunque sea mínimo”, dijo.

Cabe resaltar que desde el Senado de la República se realizó un ejercicio similar, en el que se concentraron en críticas y observaciones a los nuevos libros.