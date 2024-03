Expresiones de Epigmenio Ibarra lo descalifican a él y a su candidata Claudia Sheinbaum: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición del PAN, PRI y PRD, lamentó las expresiones de Epigmenio Ibarra en contra de ella al decir que es un “esperpento” y dijo que sólo sirven para descalificarlo a él y a la candidata que representa, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, recordó que cuando Vicente Fox agredió a la abanderada presidencial de Morena, de inmediato condenó el hecho, “Fox se enojó conmigo porque sude un tuit”; sin embargo, dijo que no espera que Claudia se solidarice con ella ante las expresiones de Epigmenio Ibarra.

“En el fondo, (Sheinbaum) no comparte las causas de las mujeres, yo tengo la capacidad emocional de que no me genere incomodad su comentario, pero esa solidez emocional no la tienen todas mujeres (…) Él (Epigmenio Ibarra) se descalifica a sí mismo, yo no voy a proceder de ninguna manera contra él, eso lo refleja a él y a Claudia”, manifestó.

No obstante, Xóchitl Gálvez advirtió a los miembros de su equipo que no tolerará que ofendan a a las mujeres, porque entonces no seguirán trabajando en su campaña.

Ante los medios, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México subrayó que en la contienda rumbo al 2 de junio “los cartones están más parejos de lo que se imaginan” y mencionó que si el actual presidente hizo campaña 18 años y ganó rebasando apenas el 50 por ciento de la votación, no es factible que Sheinbaum rebase el 60 por ciento con sólo cinco años de promoción.

“Les voy a poner un número. Andrés Manuel López Obrador ganó con el 52 por ciento de los votos, creen que después de 18 años de campaña, Claudia Sheinbaum con sólo cinco años tenga 62 por ciento, ni yendo a bailar a Chalma, así que esas encuestas que lo ponen en 65 esa no es la realidad, la realidad es lo que vieron ayer en Villahermosa, Tabasco, tierra del Peje, cuna donde él nació, cómo la gente está cansada de la inseguridad en Villahermosa”, manifestó.

Dijo que la molestia en Palacio Nacional porque ha ido posicionándose rumbo a la elección es tal que por ello “quieren endosarme a Felipe Calderón y a García Luna cuando quien sí trabajó con García Luna fue Omar García Harfuch”.

Al referirse al caso de los 43 normalistas, Xóchitl Gálvez consideró que el titular del Ejecutivo federal debe dejar de buscar culpables, cuando él es el responsable de la molestia de los familiares de los jovenes de Ayotzinapa.

“Que deje de buscar culpables el presidente, el único responsable de lo qué pasó en Palacio Nacional es él con su soberbia de no recibir a los padres y a los abogados de los normalistas de Ayotzinapa”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la contaminación que padece la Ciudad de México y toda la Zona Metropolitana y consideró que se debe a la falta de modernización de la refinería y la termoeléctrica de Tula, en las que, dijo, se tiene que invertir para reducir las emisiones.

