Expulsiones desde EU, lideradas por el Título 8.

Durante el 2023, las expulsiones de migrantes irregulares desde Estados Unidos fueron lideradas por la política conocida como Título 8, a pesar de que organizaciones civiles y expertos alertaron sobre los efectos del Título 42.

De acuerdo con el reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la política Título 42 llegó a su fin el 11 de mayo pasado, una vez que autoridades judiciales advirtieron que ya no era necesaria, ya que se creó bajo el mandato de Donald Trump con el pretexto de controlar la entrada de migrantes por la pandemia de Covid-19.

Las cifras de CBP detallan que, de enero a mayo de este año, hubo 24.8 por ciento más gente expulsada por el Título 8 (430 mil 822) que por el Título 42 (345 mil 182), pero la reducción drástica se dio a partir de abril, cuando las autoridades comenzaron a reducir este programa.

Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, mencionó que el Título 8 es el programa que han estado utilizando desde hace años, por lo que no es una sorpresa que tenga tantas expulsiones.

Resaltó, sin embargo, que desde el término del Título 42 notaron que a mucha gente la regresan por deportación voluntaria, en una especie de negociación con algunos migrantes, a quienes les piden y ya no se les aplica la sanción que considera el Título 8 de vetarlos cinco años antes de que puedan regresar a Estados Unidos, lo que también hace que puedan regresar inmediatamente sin hacer trámites.

“Las autoridades les dicen que mejor los regresan de manera voluntaria y así después puedes aspirar al asilo bajo la aplicación de CBP One; por ello, muchos aceptan de manera inmediata. Eso nos han dicho los migrantes y ya se regresan sin castigo de cinco años”, explicó.

Destacó que la migración se detuvo de manera momentánea, pero es producto de las mismas amenazas de restricciones; sin embargo, no se han reducido las causas por las que salen de sus territorios y, “más bien, están viendo cómo le van a hacer ahora”, pero sostuvo que es una calma que no va a ser permanente.

Bajo esa premisa, advirtió que el reto es ahora para México, pues mucha gente, al ya no poder pasar a Estados Unidos, se deberá quedar en el país a través de la figura de refugio, lo que puede aumentar los números en los siguientes meses.

Gráfico

“Ya es una tendencia que está pasando mucho, porque desde 2014 han aumentado las solicitudes, pero, aunque no todos son candidatos, es la única figura en México para apoyarles. Para los años subsecuentes, el aumento ha sido muy fuerte; de mil, subieron hasta 130 mil”, agregó.

Eunice Rendón mencionó que México está siendo la única opción que le queda a la gente, porque “quieren o pueden”, por lo que aseguró que la migración se queda en México y baja en Estados Unidos.

Al referirse al asunto, Esmeralda Siu, vocera de la Coalición ProDefensa del Migrante en Baja California, dijo que en el norte se están quedando muchos extranjeros en espera de su cita, y aunque aclaró que bajó a la gente en las calles, de todas maneras los albergues siguen llenos.

“Ya casi no ves gente en las calles, porque es obvio que por las restricciones bajó su llegada, pues antes lo hacían 500 diariamente y ahora son 300, y aunque es un número menor, la llegada se sigue dando. Los albergues siguen llenos, pero ya no a reventar, aunque todavía hay muchas personas que siguen esperando desde hace meses y no se van”, dijo.

Sostuvo que se hizo “mucho ruido” al Título 42, cuando el Título 8 siempre ha estado vigente y ha sido el programa expulsor de migrantes desde siempre.