“Extinción del PRD, lección para otros partidos”

Luego del anuncio oficial de la pérdida del registro del PRD a nivel nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no lo celebra, sin embargo, dijo que debe servir como lección a otras fuerzas políticas, incluida Morena, para no cometer los mismos errores que llevaron a su desaparición.

“No celebro de que haya perdido su registro el PRD, fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo”, aseguró.

-¿Incluyendo a Morena?, preguntó un reportero, a lo que el Presidente respondió: “Incluyendo a Morena”, tras subrayar que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo y nunca más el desprecio al pueblo, ignorar al pueblo. Nunca más”.

En Palacio Nacional, el mandatario federal opinó que si no se logra tener amor al pueblo, que eso es lo ideal, cuando menos que aprendan a respetarlo y se haga a un lado, dijo, la mala costumbre de sentirse superiores a ellos, de ningunearlos.

“Miren lo que acaba de pasar, pensaron que con los medios, con el dinero, iban a regresar por sus fueros, y el pueblo se los recetó, les dio un tengan para que aprendan... Como son tan clasistas, racistas y prepotentes, no quieren, ahí andan aferrados a su conservadurismo rancio, pero también hay que respetar, no puede haber pensamiento único, hay que garantizar el derecho a disentir y no ver a nadie como enemigo, si acaso como adversarios”, dijo.

El Presidente expresó tener mucho cariño al PRD, del cual fue fundador. “Me tocó dirigirlo, me siento muy orgulloso de cuando dirigí ese partido, logramos un propósito: romper el bipartidismo que quería Salinas de PRI y PAN, la llamada alternancia que era gatopardismo”, afirmó.

Expuso que cuando estuvo en el PRD, en una elección intermedia se logró desplazar al PAN como segunda fuerza política y se lograron muchas cosas al mostrarse que había otra alternativa electoral.