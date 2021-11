Fabricantes de armas estadounidenses piden a corte de Massachusetts desestimar demanda de México en su contra

Los fabricantes de armas que demandó el Gobierno federal pidieron este lunes“desechar el caso” a la Corte Federal de Massachusetts, donde se presentó la querella en su contra, reportó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entre los argumentos presentados por las empresas, están que “México no puede usar la ley mexicana para regular a las empresas estadounidenses fabricantes de armas”, y que “las empresas de armas no tienen la obligación legal de proteger al gobierno mexicano de los criminales mexicanos que hacen mal uso de estas armas”.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de SRE informó en su cuenta de Twitter, que México analizará las respuestas de las armerías.

Recibiremos las respuestas y defensas legales esperadas. El equipo legal de la SRE las analiza e informará elementos a destacar. El Gobierno de México tiene hasta el 31 de enero de 2022 para responder a estas defensas Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE

Las compañías fabricantes de armas demandadas son: Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Cabe destacar que fue el pasado 4 de agosto cuando el gobierno mexicano, presentó una demanda civil en la Corte de Estados Unidos de Massachusetts, en contra de empresas privadas fabricantes de armas de fuego en el país norteamericano.

RFH