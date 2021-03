Falla frío en vacunas, pero aún sirven: SSa

La Secretaría de Salud del Gobierno de México negó ayer que las vacunas antiCovid de la farmacéutica china Sinovac, que fueron transportadas a temperatura mayor a la requerida hacia Nuevo León y otros siete estados, aún sirven y son seguras para aplicarlas a la población.

En la conferencia sobre el Covid-19, Ruy López, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control del Enfermedades, confirmó que el reporte de este incidente se dio en Campeche, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León; sin embargo,“solamente en tres entidades vimos alguna excursión (elevación fuera de la norma) de temperatura: Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca”.

A pesar de estas anomalías, el funcionario aseguró que las temperaturas de las dosis que llegaron a estos estados “no llegaban a más de una hora por fuera del rango”; es decir, el tiempo en que permanecieron expuestas a una refrigeración poco adecuada no excedió la capacidad de resistencia de vacunas, que, remarcó, “pueden soportar temperaturas de hasta 25 grados durante más de siete días”.

Luego de una reunión de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se determinó no anular dichas dosis.

Por la mañana de ayer, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, afirmó que el gobierno del estado decidió no aplicar las 4 mil 680 vacunas que llegaron a 13 grados centígrados, cuando la temperatura máxima a la que deben mantenerse es entre 2 y 8 grados.

“Se hizo un acta a través de la contraloría, en la que se reportó que las vacunas no cuentan con las condiciones sanitarias y no se van a aplicar en Nuevo León. Si la Federación, en algún momento, quiere hacer uso de ellas se las puede llevar, pero aquí no las vamos a utilizar. Yo no se la pondría a mi madre, yo no me la pondría”, advirtió el funcionario estatal.

Al reiterar que las referidas dosis son seguras y que no han perdido su eficacia, Ruy López celebró que el gobierno de Nuevo León hiciera el reporte correspondiente para hacer la revisión necesaria; sin embargo, dijo que en medio de una urgencia por acercar las vacunas a la población, no es pertinente rechazarlas: “no hay razón para no usarlas”.

Como NL, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 22 mil 800 dosis entregadas con temperatura fuera de rango, debido a que los contenedores donde se transportaron son inadecuados. Así lo informó a La Razón la titular de la dependencia, Gloria Molina. “La vacuna que no cumpla con las especificaciones no se aplicará tampoco en Tamaulipas”.

En Oaxaca, el subsecretario de Salud, Juan Carlos Márquez, dijo a este diario que el “equipo técnico de la Coordinación Estatal de Vacunología recibió el biológico de acuerdo con los lineamientos, pero las posibles desviaciones (en la temperatura) se han reportado al órgano rector y estamos en espera de sus instrucciones”, sin especificar el número de dosis recibidas en esta condición.

En el mismo sentido, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, aseguró que a la entidad llegaron 74 mil 305 dosis de Sinovac y Pfizer, “las cuales cumplen con todas las normas de la Organización Mundial de la Salud y en México con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios”.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco informó que el pasado 7 de marzo recibió 50 mil 680 vacunas de Sinovac con previa escala en Colima. Al ser descargadas se realizaron protocolos de seguridad para garantizar que los procesos de conservación estén a su máximo potencial.

“En presencia y revisión conjunta por representantes del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud Jalisco se revisaron las calificaciones del proceso de monitoreo, las cuales fueron adecuadas para la vacuna”, detalló a este diario.

Al cierre de edición, Coahuila y Campeche no proporcionaron información.

VE EXPERTO incidente común. Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y experto en la logística de envío de vacunas, explicó a La Razón que lo ocurrido en estas entidades fue un “accidente de la red de frío” común en procesos de transportación.

“La frecuencia de estos accidentes es común en el transporte de vacunas. Es normalmente el sistema donde ocurren más incidentes” y destacó que si “la desviación de la red de frío” se detecta a tiempo y se hacen las correcciones, puede evitarse que la vacuna pierda potencia.

El especialista puntualizó que la vacuna es un fármaco de virus inactivado, lo que la hace susceptible a temperaturas elevadas y destacó que el protocolo que se sigue en México es el monitoreo a través de termograficadores “cada 15 minutos, lo que nos permite saber cuánto tiempo permanecieron fuera de su rango”.