Fallas y licencias

Quienes siguen el acontecer que se da en la Cámara de Senadores nos dicen que algunos errores durante la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, el martes pasado, no han pasado desapercibidos para los partidos de oposición. Y es que tanto el PAN como el PRI, dirigidos por Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, han anunciado que una vez que se aprueben en el pleno, reunirán todos los elementos para impugnarlos ante la Corte, pues consideran que hubo “desaseo” en su procesamiento. Lo anterior, nos cuentan, no hace sino recordar la recomendación de ser muy cuidadosos en los procesos legislativos, que desde que era Presidenta electa hiciera Claudia Sheinbaum. La mayoría no debería, sólo por tener la posibilidad de usar siempre su fuerza, darse licencias ante esa petición, nos comentan.