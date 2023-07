Ante fallas en plataforma del Frente Amplio, crecen quejas de aspirantes

Después de cinco días de haberla echado a andar —el miércoles pasado—, la plataforma digital para la recepción de firmas de respaldo a los 12 aspirantes a construir el Frente Amplio por México ha funcionado al mínimo, con fallas notables de las que ocho de los 12 aspirantes se han quejado.

Prácticamente desde su puesta en operación, la plataforma www.frenteampliopormexico.org.mx fue desactivada por casi 32 horas; luego se “habilitó”, pero nunca ha operado de manera adecuada y, hasta este domingo, se habían cumplido cinco días de una situación que no ha mejorado, a pesar de que los organizadores del proceso se han comprometido en varias oportunidades a que el problema quedaría subsanado en breve.

De hecho, las fallas provocaron que el comité organizador del proceso interno extendiera tres días el plazo para el cierre de la etapa de recolección de firmas.

Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio, explicó que el sitio tuvo problemas porque “hay una impresionante cantidad de solicitudes, no por deficiencia”, pero que este lunes quedará totalmente habilitada.

El periodo para la recolección de las 150 mil firmas por cada uno de los 12 aspirantes en el proceso para elegir al encargado de la construcción del frente opositor inició el 12 de julio y, de acuerdo con la convocatoria anunciada el 3 de julio, concluía el 5 de agosto; sin embargo, debido a las fallas, se amplió hasta el 8 de agosto.

Baños Martínez dijo que “no existe dato que pueda asegurar un hackeo de Morena”, luego de que algunos aspirantes manifestaran al comité su inquietud por la “precariedad de la página”.

Gráfico

El exconsejero electoral del INE dijo que “la demanda fue tanta, que se tuvo que rediseñar la página y ésta quedará hábil en su totalidad” hoy lunes.

La inoperancia de la herramienta ha provocado la exasperación de varios de los aspirantes, quienes han afirmado que “se debió prever esta problemática o esta dinámica en la que existiera saturación de la población”.

La senadora Beatriz Paredes (del PRI), así como el senador Miguel Ángel Mancera (del PRD), se han quejado de las constantes fallas en la plataforma.

Ayer se conoció que Mancera envió un escrito en el que dijo que desde el 14 de julio pasado intentó registrar a algunos de sus simpatizantes y “hasta este domingo no he podido realizar registros adecuados de apoyos ni de promotores”, por lo que para él no se han dado las condiciones para realizar apropiadamente el registro de simpatizantes en la plataforma, lo que afecta el principio de equidad y de certeza.

El pasado viernes, Beatriz Paredes dijo que inició con el trabajo para obtener las simpatías; sin embargo, “este trabajo está frenado”, ya que hizo saber a los organizadores que la plataforma no está en condiciones para dar seguimiento al segundo paso, que es la recolección de firmas.

Además de ellos, los panistas Santiago Creel, Jorge Luis Preciado y Francisco Javier García Cabeza de Vaca también se quejaron por las fallas que presenta el instrumento digital.

“Al día de hoy, la plataforma implementada por el Frente Amplio por México designada para recaudar firmas continúa presentando fallas operativas, haciendo casi imposible registrar las simpatías”, reprochan los aspirantes a través de un escrito firmado.

Mencionan que sólo dos de cada 10 registros son efectivos, ya que la mayoría de los simpatizantes no recibe correo de confirmación, además de que el OCR que se utiliza para capturar la información de las credenciales de elector no funciona.

“Y cuando se logra extraer la información del INE, lo hace con múltiples errores, poniendo en riesgo la validez de la información y por tanto del registro”, señalan.

Asimismo, uno de los dos aspirantes ciudadanos en este proceso, Israel Rivas, afirmó que “se debió prever esta problemática o esta dinámica en la que existiera saturación de la población”.

A través de sus representantes, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera y Xóchitl Gálvez solicitaron al comité organizador se les diera información sobre el tema de la plataforma que afirmaron, sigue presentando inconsistencias y una de las problemáticas latentes para los aspirantes es que, dijo De la Madrid, “no saben cómo proteger datos personales de quienes firmen en apoyo a sus propuestas”.

“México no necesita graciositos”, señala Creel

El diputado federal del PAN, Santiago Creel, aseveró que aunque hay corcholatas que quieren “hacerse los simpáticos”, el país no requiere “graciositos”, sino de un presidente que tenga conocimiento sobre lo que se debe hacer.

A través de sus redes sociales, lanzó un video para convocar a los ciudadanos a conseguir un mayor número de firmas a su favor, como parte del proceso interno para elegir al responsable de construir el Frente Amplio por México.

En ese contexto, el también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que no va a mentir y a prometerle a los ciudadanos que puede hacer lo imposible por México; sin embargo, afirmó que lo que sí puede hacer es unificar a la oposición.

Por ello, en su mensaje, apuntó a las corcholatas “que quieren hacerse los simpáticos o graciositos”, su propuesta es darle a México un presidente que tenga el conocimiento y sepa sobre lo que está haciendo.

“Te quiero pedir que te sumes a nuestro proyecto, no vengo a mentirte ni a decirte que puedo decir lo imposible, vengo a decirte que con la experiencia que he podido adquirir puedo unir a todas las voces que nos asumimos como oposición para encabezar el Frente Amplio por México.

“Puede ser que haya aspirantes o corcholatas que quieran hacerse los simpáticos, pero a reserva de que ustedes me corrijan, México no necesita graciositos, México necesita un presidente que sepa lo que está haciendo”, manifestó.

Por ello, Creel solicitó el respaldo ciudadano para que logre conjuntar las 150 mil firmas que acordaron en el Frente Amplio para la primera: “Es momento de creer, es momento de Creel, por eso fírmale a Creel”, convocó.

Con información de Magali Juárez