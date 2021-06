Fallece el caricaturista político Antonio Helguera

El caricaturista político, Antonio Helguera, falleció a los 55 años de edad a causa de un infarto, se informó este viernes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó sus condolencias a su esposa Alma, hijos, moneros y simpatizantes de este personaje, ya que se trata de una pérdida irreparable.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", publicó en su cuenta de Twitter.

El deceso del monero de 55 años de edad ocurrió este viernes a causa de un infarto.

El periódico “La Jornada” también se pronunció sobre la partida del caricaturista.

"La Jornada lamenta profundamente el fallecimiento hoy de nuestro amigo y colega, el monero Antonio Helguera", señaló el diario.

Helguera estudió en ‘La Esmeralda’ Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Posteriormente inició su carrera como dibujante político en el diario El Día y después trabajó en La Jornada, así como en las revistas El Chahuistle y El Chamuco, donde también fue coeditor.

Se desempeñó como conductor del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM.

Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002. También recibió en 2017 el reconocimiento La Catrina, por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Después de que López Obrador expresara sus condolencias a la familia de Antonio Helguera por el fallecimiento del monero, diversos políticos mexicanos se solidarizaron con la pérdida.

Una de las primeras fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien lamentó el fallecimiento del caricaturista Antonio Helguera, y envió su solidaridad a su familia.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a las condolencias, recordando al monero Antonio Helguera como crítico, asertivo y comprometido.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez se unió a las condolencias por el fallecimiento del caricaturista Antonio Helguera