Falsos abogados estafan hasta 30 mil dls con promesa de asilo, green card...

Con cantidades que van desde mil hasta 30 mil dólares, son defraudados miles de migrantes en Estados Unidos que, por desesperación, buscan acelerar o “garantizar” su trámite de solicitud de asilo, obtener la green card o cualquier otro movimiento legal en materia migratoria que deben hacer en ese país.

Marcelo Gondim, presidente y abogado en Gondim Law Corp, reveló lo anterior a La Razón, al señalar que al menos este despacho de litigantes ubicado en la Unión Americana tiene hasta cinco mil casos pendientes de resolución interpuestos por migrantes estafados con documentos o citas falsas, actos cometidos en su mayoría en el estado de Florida.

“Hay casos de personas que cobran una visa, por ejemplo una green card a través de la L2, como 30 mil dólares, y no son abogados; el abogado cobra 15 o 20 mil dólares; entonces, hay casos de cobro mayor. Y otros de casos de familia, por ejemplo, cobran menos; casos de asilo cobran como 500 mil dólares, para hacer (una solicitud de) un asilo, pero no es un asilo bien hecho, y después no va a conseguir sustentar este caso cuando va para la entrevista con el agente de Migración”, afirmó.

Gondim señaló que muchos casos de fraudes contra inmigrantes en EU se llevan a cabo por supuestos abogados.

Marcelo Gondim, Presidente y abogado en Gondim Law Corp

“Desafortunadamente, mucha gente que no tiene condiciones de pagar un abogado paga a notarios para hacer su papeleo, pero tienen un conocimiento limitado de las cosas de inmigración. Muchos están con la buena intención de ayudar con el papeleo, pero no conocen la ley y los detalles, y pueden perjudicar a mucha gente.

“Otros son ya directamente defraudadores. Están engañando a las personas y toman el dinero, después desaparecen, no se encuentran más, y cuando (los afectados) meten el papel en Migración, no tienen su nombre como responsable del caso o que no es el abogado”, expuso el presidente de Gondim Law Corp.

Comentó que los principales engañadores de migrantes son personas de México, El Salvador, Honduras, China, Vietnam, Filipinas y de varias naciones de Sudamérica, como Brasil. “Un notario o abogado falso brasileño que habla portugués, tendrá víctimas que sean más que nada brasileños”, remarcó.

“Tenemos entre cuatro mil a cinco mil casos que están pendientes (de fraudes por resolver) actualmente en la oficina, pero pueden ser más de esos”, advirtió Marcelo Gondim.

El gobierno de Estados Unidos ha detectado sospechas de fraude cuando personas se hacen pasar por “consultores de inmigración” o “profesionales de la ley” y se ofrecen para tramitar el formulario de solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).

El TPS es un beneficio para algunos ciudadanos de determinados países y, por lo tanto, no todos califican. Los estafadores cobran una tarifa por descargar el formulario y además por llenarlo, sin importarles si el solicitante califica o no para el estatus de protección.

Otra trampa es el ofrecimiento de visa o estatus legal rápido si el cliente ha permanecido en Estados Unidos por más de 10 años. Existen supuestas oficinas de abogados, representantes legales, o “notarios públicos”, que garantizan legalizar a inmigrantes indocumentados a través de la visa de los 10 años.

La mayoría de las veces piden una suma de dinero muy grande por su servicio, entre siete mil y 25 mil dólares en promedio, según la complejidad del proceso. Algunos de los practicantes falsos del derecho de inmigración incluso elaboran un expediente que nunca llega a tener respuesta y se transforma en una larga espera, hasta que el cliente se cansa y da por perdido su dinero.

Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre fraudes y ofreció información sobre quiénes son los proveedores autorizados de servicios de inmigración.

Para evitar estafas comunes de trámites migratorios, la oficina estadounidense recomendó a los solicitantes informarse bien sobre éstos en los sitios web oficiales del gobierno estadounidense, por ejemplo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos o el Departamento de Estado.

Asimismo, guardar una copia de los documentos que entregue y de las cartas que reciba del gobierno de Estados Unidos; conservar los recibos que le dé la USCIS; consultar con un abogado de inmigración para que le ayude con sus trámites, así como solicitar la ayuda de representantes acreditados por el gobierno.

“Evite contratar notarios para resolver sus asuntos de inmigración. En Estados Unidos un notario solamente verifica que la firma de ciertos documentos sea legal, pero no son abogados ni están certificados para dar asesoría legal”, sugirió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.

Recientemente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Kofi Amankwaa, abogado de inmigración del Bronx que estafó a cientos de migrantes con miles de dólares por trámites fraudulentos que provocaron que muchos fueran deportados o se les negaran sus solicitudes de residencia.