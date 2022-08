La falta de confianza en las fiscalías, la corrupción y el influyentismo dejarán en la impunidad los delitos: Sánchez Cordero.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la falta de confianza en las fiscalías, lo imbricado del sistema de competencias, la burocracia, la corrupción y el influyentismo dejarán en la impunidad los delitos , porque seguirán cometiéndose y no serán denunciados.

Al encabezar el foro “Independencia y autonomía de las fiscalías locales”, en la Cámara alta, detalló que desde esta instancia legislativa preparan una reforma constitucional para fortalecer diversas áreas de las fiscalías estatales, principalmente su independencia.

En ese contexto, refirió que es fundamental que la ciudadanía tenga confianza en las fiscalías locales, porque precisamente la falta de ella es lo que lleva a que los delitos no se denuncien.

Si no hay activo por parte de la confianza que les podemos brindar a nuestra población, la verdad de las cosas los delitos seguirán sin denunciarse, se seguirán cometiendo una gran cantidad de delitos y éstos no llegarán siquiera a la denuncia ante las fiscalías, por la falta de confianza en sus titulares y en todo el sistema de procuración de justicia y al final del día la impunidad campea

Dijo que también por el problema de competencias hay un mayor problema en la resolución de los homicidios: “También sabemos y conocemos de lo imbricado que son el sistema de competencias en nuestro país. Que le toca a la FGR y a las fiscalías locales, cuando se cometen la cantidad de homicidios que se cometen en nuestro país”, indicó.

A esto se suma el desafío de la burocracia, la corrupción y el influyentismo, que son problemas que arrastran las fiscalías.

El reto no es fácil, muchos de ustedes, me consta, han hecho sus mejores esfuerzos desde la titularidad de las fiscalías, pero muchas veces la estructura misma tan burocrática de las fiscalías se queda nada más en la intención, en el trabajo, en el esfuerzo del fiscal y tiene que trabajar, a veces, con viejos temas que avanzan al ritmo que no necesariamente quisiera avanzar el fiscal