FAM va por pensión a los 60 años: Gálvez

La Representante del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, anunció que el próximo martes, los diputados de la coalición presentarán una propuesta para que la pensión para adultos mayores sea a partir de los 60 años.

“Yo no estoy en contra de los programas sociales, es más, el próximo martes presentamos los diputados del Frente Amplio por México una propuesta para que la pensión para adultos sea a partir de los 60 años. De ese tamaño va a ser la propuesta, porque hoy el dinero lo están gastando en donde no deben”, explicó en Naucalpan, Estado de México.

En un asamblea, mencionó también que van a empezar a ver también, el tema de las personas que tienen 50 años para que no se queden sin trabajo.

Por otra parte, estimó necesario ampliar la matrícula escolar para que todos los jóvenes tengan el derecho de estudiar y se extiendan las becas a todos los estudiantes, para que no tengan que trabajar mientras van a clases.

Indicó que la estrategia de abrazos y no balazos es una negligencia de parte de las autoridades, porque se debe aplicar la ley, “trate de quien se trate”, por ello, no va a dejar sola a la ciudadanía.

“Yo sé lo que se siente que vayas en el transporte y te agarren las piernas, que te vuelen tu dinero, que te quiten lo del pasaje. En Iztapalapa me trataron de asaltar, por ello me convertí en entrona, porque le sorrajé mi cautín en la cabeza y no me dejó.