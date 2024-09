Familiares de Ayotzinapa exigen justicia frente al Senado

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron frente al Senado de la República, para exigir justicia y verdad sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

Los familiares alzaron la voz y pidieron al Gobierno federal conocer de inmediato el paradero de los estudiantes, debido que son diez años de tener mayor información.

“Lejos estamos de saber la verdad, el paradero de los 43 estudiantes y castigo a los responsable, pues a diez años de los hechos, no hay ninguna sentencia condenatoria. De los varios procesados, las autoridades no han podido obtener información contundente sobre el paradero de nuestros hijos”, dijo Isidoro Vicario, vocero de los padres.

Señaló que la investigación se estancó desde que se dio a conocer la participación del Ejército; por ello, dijo se manifestaron en el recinto legislativo, ya que en el marco de la aportación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es cuando quieren exigir los 800 folios que tienen en su poder las Fuerzas Armadas para saber el paradero de al menos 17 estudiantes.

“Lamentablemente el Ejército ha sido responsable de casos graves de desaparición en el país, por eso este movimiento quiere dejar constancia en esta dependencia, porque para este movimiento es importante que todas las instituciones que tengan información, deben aportarla”, indicó.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron frente al Senado de la República para exigir justicia y verdad sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 pic.twitter.com/b9xgbe4Aau — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2024

Señaló que la desaparición de los estudiantes no puede quedar en la impunidad, ya que los padres no se imaginaron llegar a un año sin información, pero la sorpresa, dijo, es que ya van diez años sin tener voluntad política para saber la localización de los normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, Metodia Carrillo Lino criticó la labor del Gobierno federal, debido a que señaló que a pesar de que tuvo a las instituciones y la información de primera mano, nunca pudo hacer nada. “Está herida que tenemos es muy fuerte, queremos que nos digan la verdad, que nos digan a donde se los llevaron; nunca nos vamos a cansar de exigir justicia, porque hemos sufrido dirijo y hambre, pero eso no le importa a las autoridades”, explicó.

El esposo de Metodia Carrillo está internado al momento por complicaciones de padecimientos, debido a que las andanzas que han tenido han mermado su salud.

Bernabé Gaspar, padre de uno de los normalistas dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar con el paradero de sus hijos, sin embargo, aseguró que es igual que Enrique Peña Nieto, pues explicó que casi al terminar su sexenio les aseguró que ya iban a dar con la localización, pero aclaró que todo fue una promesa.

“Ellos ya aceptaron que fue el Estado, nosotros les hemos dicho quienes fueron, pero no hacen caso de seguir las líneas. Esperamos que la nueva presidenta si nos haga caso y nos lleve al paradero de los muchachos, para que se castigue a los responsables”, indicó.

El padre de familia exhortó a las autoridades a extraditar lo antes posible al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Hallan nuevo resto de posible estudiante de Ayotzinapa

En tanto, el abogado, Vidulfo Rosales informó que el lunes pasado se encontró un resto en el municipio de Cocula, mismo que se encuentra en proceso de identificación, pero hasta el momento no les han dicho nada acerca de el; por ello, hizo un llamado a estar atento para que las autoridades no “vayan a querer engañar”.

Aseguró que al inicio parecía haber voluntad para resolver el caso con la Comisión para la Verdad, por ello, las investigaciones avanzaron hasta el año 2010; después de ahí, en el momento en que fueron canceladas 16 órdenes de aprehensión contra militares, el caso se fue a picada.

“No sabemos qué pasó, no se ha investigado, no se ha profundizado sobre los 17 compañeros que fueron sacados de Barandillas. Desde 2022 está esa línea de investigación y los informes del Ejército, pero es el día que no sabemos nada de ellos”, señaló.

El jurista sostuvo que, pese a que se tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, no se ha podido traer al juez Bernabé García para que diga lo sucedido con los 17 estudiantes, aunado a ello, no se han entregado los 800 folios en poder del Ejército.

Dijo que el gobierno se empeñó en crear una narrativa, culpando a las organizaciones y las representaciones legales, cuando la verdadera línea de investigación se encuentra apuntando a las Fuerzas Armadas.

Indicó que hubo presiones desde el Ejército contra Alejandro Encinas y el exfiscal, Omar Gómez Trejo que los obligaron a separarse de las investigaciones. “Vemos que hay acciones tendientes a manipular los restos encontrados, acciones desesperadas, manotazos al caso para intentar dar algo de información, cuando en realidad es lo contrario”, dijo.

LMCT