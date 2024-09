FCN, por impedir toma de protesta presidencial

El Frente Cívico Nacional (FCN) aseguró que la toma de la Cámara de Diputados y del Senado de la República está en pausa, hasta no terminar la votación sobre la reforma al Poder Judicial, luego que se dio a conocer ayer que ya cuentan con el compromiso de los 43 senadores de oposición; sin embargo, precisó que si los esfuerzos no son suficientes, no permitirán que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tome posesión.

En entrevista con La Razón, Guadalupe Acosta Naranjo, vocero del organismo, explicó que sólo faltaba un senador de Movimiento Ciudadano (MC) para que se tenga el compromiso total de la oposición y, con ello, se eche atrás la reforma; sin embargo, por la tarde se anunció que Francisco Barreda dio el visto bueno para votar en contra.

“Sólo nos falta el senador de Campeche de Movimiento Ciudadano, pero ya tenemos el compromiso de 42. Nosotros estamos esperando la votación para saber si tomamos las cámaras o ya no”, indicó.

Si pasa la reforma, entonces sí se toma una acción diferente y se toman las Cámaras y se evita la rendición de protesta presidencial

Guadalupe Acosta Naranjo, Vocero del FCN

Acosta Naranjo señaló que por el momento no las van a tomar, ya que si tienen a los legisladores del bloque unidos, no tiene caso alguno que se cierren, dijo, sino todo lo contrario, pues les dejarán votar para que se “eche abajo” la reforma.

El activista puntualizó que seguirán con la movilización del próximo domingo, del Ángel de la Independencia al Senado de la República, pese a que la Marea Rosa lo canceló.

“Vienen muchos compañeros de los estados, por eso no podemos echarnos para atrás nosotros. Estamos con la acción del domingo y con ella seguiremos hasta la votación”, agregó.

Adelantó que si los esfuerzos de la oposición en el Congreso no son suficientes, y si llega a pasar la reforma judicial, sí tomarán las cámaras y no permitirán que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tome posesión del cargo.

“Nosotros obviamente estamos esperando la votación y más que cerrar las Cámaras, mejor que se den las facilidades para que esto se lleve a cabo, ya que se tiene el compromiso de toda la oposición y mientras pase eso, no tenemos por qué cerrar los legislativos; todo lo contrario. Si pasa la reforma, entonces sí se toma una acción diferente y se toman las Cámaras y se evita la rendición de protesta presidencial”, exclamó.

Acosta Naranjo hizo un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la Marea Rosa dejen trabajar a los senadores, siempre y cuando se tenga el compromiso de que votarán en contra de la reforma judicial.

La tarde de este jueves, Unid@s y la Marea Rosa emitieron un posicionamiento en el que aseguran que, hasta ayer 43 legisladores ya confirmaron de manera pública su asistencia y rechazo a esta reforma.

“Continuaremos de manera responsable informando el seguimiento a la asistencia y votación de las y los senadores de oposición respecto a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, a través del democratómetro”, indicaron las organizaciones.

A las y los senadores que han tomado una postura comprometida con México, dijeron, “les reconocemos y agradecemos. Estaremos atentos a que ese día mantengan firmen su compromiso con las y los mexicanos”.

Señalaron que la sociedad civil seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía para seguir defendiendo la democracia.