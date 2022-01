Arranca el Parlamento Abierto sobre la Eléctrica; incierta, fecha para aval

Con diferencias en los plazos de votación de hasta ocho meses entre la 4T y la oposición, este lunes inició el parlamento abierto sobre la iniciativa de la Reforma Eléctrica, en la que el bloque mayoritario considera que puede aprobarse a más tardar el 30 de abril; sin embargo, la alianza opositora mantiene su postura de hacerlo hasta después de las elecciones de junio y cuyo plazo puede extenderse hasta el último cuatrimestre del año si hay conflictos poselectorales.

De acuerdo al nuevo cronograma de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados PVEM y Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, se tiene previsto incorporar las propuestas que surjan del parlamento abierto luego del 15 de febrero, fecha en la que concluyen estos trabajos, para retomarlos en comisiones con miras a subirlo al pleno antes del 30 de abril, día en el que termina el próximo periodo de sesiones.

Sin embargo, el calendario opositor prevé que de agosto y hasta diciembre se pueden resolver conflictos poselectorales en al menos una de las seis gubernaturas que estarán en juego: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, y Oaxaca, entidades que de septiembre a diciembre llevarán a cabo su cambio de Gobierno, por lo que consideran que la propuesta del Ejecutivo federal puede irse al pleno a partir de septiembre.

Con el arranque del parlamento abierto para analizar la iniciativa, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, confió en que se alcanzarán los consensos para que sea discutida en el pleno en el siguiente periodo ordinario, que inicia en febrero y finaliza en abril.

“Vamos a construir todos juntos una propuesta, un dictamen que seguramente tendrá incluidas aportaciones de todos los grupos parlamentarios para efectos de lograr, como mínimo, las dos terceras partes de los votos que se requieren y, bueno, pues ese es el propósito de quienes estamos al frente de estos trabajos en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía”, expresó el morenista.

En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, (Morena) expuso que, concluyendo el parlamento abierto, comenzará el análisis en comisiones unidas con Energía con “una discusión que será álgida, fuerte, y espero que lleguemos a conclusiones que permitan articular un dictamen positivo para que vaya al pleno a su discusión final y votación”.

En cambio, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD, comentó en entrevista con La Razón que la coalición Va por México mantiene su postura para que la reforma se discuta en el pleno después de las elecciones del 5 de junio, con el fin de evitar una politización del tema.

“Estamos en medio de un periodo electoral que ya inició, donde competiremos Morena y la coalición Va por México. Pretender discutirla es politizar e ideologizar la reforma, si es así, no va a pasar. Como lo dijo el presidente de la Jucopo (Rubén Moreira), desde un principio, después de las elecciones con gusto lo discutimos en el pleno, pero antes lo veo muy complicado”, subrayó.

Aunque no descartó que pueda iniciar el análisis en comisiones durante este segundo periodo ordinario, apuntó que se deben esperar las conclusiones del parlamento abierto sobre la solidez de la iniciativa enviada por Ejecutivo.

Durante la inauguración del parlamento abierto, el perredista expresó que “ojalá que en esta discusión no se repita la frase que, como en el Presupuesto se ha dado anteriormente de ‘no cambiar una coma’. Ojalá que estemos dispuestos a debatir, a construir y a modificar”.

En tanto, Jorge Romero Herrera, coordinador de diputados del PAN, subrayó que no vienen a defender la reforma aprobada en 2013, sino a escuchar los argumentos en torno a la propuesta enviada por el Ejecutivo, y descartó que puede aprobarse antes de que concluya el mes de abril.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, enfatizó que sería un despropósito rechazar de entrada una iniciativa “sin estudiarla, sin analizarla, sin debatirla, como también nosotros estamos ciertos que una iniciativa puede y debe tener modificaciones”.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, acusó que la Reforma Eléctrica es una propuesta irresponsable que terminará afectando la inversión nacional y extranjera por la falta de seguridad jurídica que se genere al eliminar órganos reguladores que fomentan la competencia y el libre mercado.

PAN mantiene exigencias al Gobierno sobre reforma

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que planteará al Gobierno federal que las mesas de diálogo que tienen programas se realicen hasta el 25 de enero debido a que antes tienen programadas sus plenarias de diputados y senadores.

En conferencia conjunta con los coordinadores de los diputados, Jorge Romero, y senadores, Julen Rementería, precisó que no son sólo dos mesas, sino siete las previstas con la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que su partido tiene muy clara la exigencia en política energética, por lo que debe quedar claro que el diálogo al que se dispone no es para ser parte de una simulación.

“Que la gente pague menos en su recibo de energía eléctrica, que vayamos hacia la generación de energías limpias, que generemos certeza a la inversión que genera trabajo. Con estas tres básicas premisas vamos a sentarnos, a construir. Si el Gobierno no está en la idea de construir bajo estas lógicas, entonces no está en la idea de construir en beneficio de México, y Acción Nacional no se va a prestar ni a la simulación ni mucho menos al aval de algo que no sea conveniente para México”, puntualizó.