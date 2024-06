Felicita AMLO a Sheinbaum por su cumpleaños 62; 'pueblo contento y feliz' con ella, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó este lunes a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con motivo de su cumpleaños 62, de quien, afirmó, el pueblo está muy contento y muy feliz.

Al finalizar la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO dio un breve pronunciamiento sobre el cumpleaños de Claudia Sheinbaum tras ser recordado por los reporteros.

“¿Ah sí? Pues felicidades Claudia, muchas felicidades”, expresó AMLO,, tras destacar que “estamos muy contentos, muy contentos y me consta de que la mayoría del pueblo de México está muy feliz, hay una felicidad que contagia, en todos lados. Ahora que fuimos a Oaxaca y Veracruz, no, pero contentísimos y me daba yo cuenta”.

Relató que ayer en el acto en Santa María Coatlán, Oaxaca, observó que cuando el maestro de ceremonias presentó a Claudia Sheinbaum como “la primera presidenta de México” hubo muchos aplausos.

Me di cuenta y se los dije, ya observé que quienes aplauden más son las mujeres. Las mujeres felices, todos felices, muy contentos, la gente muy contenta AMLO

AMLO resaltó que México va bien como país, “que es lo más importante y hay que seguir trabajando, pensando en las nuevas generaciones y muy agradecido con todos, con ustedes”, apuntó.

Una reportera preguntó ya casi de salida, fuera de micrófono, si Sheinbaum le dijo algo de recibir al empresario Claudio X. González Laporte. El mandatario simplemente respondió: “Bueno, vámonos a desayunar”.

La semana pasada, AMLO reconoció que no le gustó mucho la fotografía donde apareció solo y aislado González Laporte, en espera de que fuera atendido por la presidenta electa después de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, e incluso pidió que no se “ensañaran” con él.

