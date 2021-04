Félix Salgado es citado este lunes para presentar su defensa ante el TEPJF

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), Indalfer Infante, escuchará los alegatos de defensa de Félix Salgado Macedonio la mañana de este lunes, informaron fuentes cercanas al senador con licencia.

“Salgado Macedonio no hará declaraciones previas a esa audiencia”, confirmaron las fuentes a La Razón.

El candidato sancionado fijará su defensa en que no fue notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la obligación de realizar la fiscalización de sus gastos como precandidato, porque nunca obtuvo esa condición. En cambio, sí le notificaron al partido Morena, pero la institución no cumplió con sus obligaciones, entonces a quien deben sancionar es al partido y no al candidato.

Félix Salgado participará en una sesión virtual con el magistrado Indalfer Infante y su equipo de colaboradores, así como la defensa del senador de Guerrero con licencia. Salgado Macedonio podrá exponer todos los detalles que considere oportunos para convencer al juez de que no tiene responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones de fiscalización.

El magistrado Infante Gonzales evaluará los argumentos del candidato sancionado. Aunque ya circuló una versión del proyecto de sentencia a sus pares, en el cual propone ratificar la negativa de registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, puede cambiar esa propuesta.

Los magistrados, que habían sido citados a sesionar el pasado jueves, acudirán el martes, de acuerdo con lo previsto para llevar a cabo esta sesión en la que se conocerán tanto el expediente de Félix Salgado como el de Raúl Morón.

En este caso, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propone revocar el acuerdo del Consejo General del INE y regresar la candidatura al michoacano.

También se tiene previsto qué en esa reunión, los magistrados aprueben la decisión del INE de cambiar los requisitos para la asignación de diputados por el principio de Representación Proporcional o plurinominales. De acuerdo con información en poder de este diario, los magistrados votarán a favor de esta propuesta por una mayoría de cinco a dos.