Félix Salgado Macedonio anuncia que presentará su caso ante la CIDH

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, adelantó que acudirá ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados le cancelaron su candidatura al gobierno de Guerrero.

“Vamos a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar la violación artera a mi derecho humano, político y electoral. Ellos dicen que el castigo que me pusieron va a sentar un precedente y va a ser ejemplar, porque no informé de los gastos de precampaña, ¿ah sí?, pues ahora van a ver que lo que les vamos a poner va a ser realmente ejemplar y va a sentar un precedente en México, para que a ningún órgano electoral se le vuelva a ocurrir quitarle los derechos a ningún ciudadano mexicano”, declaró desde Chilpancingo.

El Toro, sostuvo que a pesar de que se le aplicó “con dolo” la pena máxima por la entrega extemporánea de su informe de precampaña, “porque sí entregue”, acatará la resolución. Dijo que habrá nuevo candidato o candidata, pero no ofreció detalles sobre si será o no su hija Evelin Salgado.

"La decisión del tribunal es inapelable, es el órgano máximo y no hay derecho a amparo y eso es lo que se tiene que legislar en materia electoral y que nos deja la ley en la indefensión, ya no hay otro órgano, es el máximo, es el supremo y ya dijeron, ya determinaron, ya no hay derecho a amparo, ahora hay que cumplir lo que está diciendo, tenemos 48 para sustituir al candidato, no hay más, hay que hacerlo", indicó.

Adelantó que será el próximo domingo, en el Zócalo de Acapulco, cuando anunciará a su sustituto: “Habrá buenas noticias, sé lo que les digo”.

Agregó que acompañará a quien sea designado como candidato para gobernar Guerrero; "no nos vamos de Morena, vamos a ganar, a respaldar a todos los alcaldes, diputados y gobernadora o gobernador; vamos a apoyarlos y vamos a recorrer todo el estado y vamos a ganar".

Finalmente, sostuvo que los partidos de oposición "anoche se emborracharon de felicidad” y están celebrando, pero el 6 de junio “les va a entrar la cruda porque les vamos a ganar".

Tras su visita a Acapulco, el próximo domingo a las 10:00 horas, recorrerá Taxco, Iguala, La Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica, y Costa grande, entre otras localidades.