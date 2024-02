Félix Salgado niega vínculos con crimen organizado; rechaza mediación de obispos con narcos

El senador de Morena por Guerrero, Félix Salgado, rechazó los señalamientos del líder de “Los Ardillos", Celso Ortega, respecto a supuestos vínculos con el crimen organizado y se manifestó en contra de la mediación de la Iglesia Católica para la pacificación del estado.

Aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado “está haciendo su trabajo, ella está trabajando muy bien, todos los días se reúne con la junta de seguridad, el gabinete de seguridad, es todos los días, todos los días, ellos son lo que están dando cuenta de la situación del estado y del país”.

Puntualizó que en Guerrero “no hay más gobernadores que ella (Evelyn Salgado) y, por lo tanto, la responsable de otorgar la seguridad en Guerrero es la gobernadora”.

Estimó que no se debe perder de vista que hay algunos obispos que sirven a Dios y otros al diablo, por lo que insistió en que la iglesia no debe involucrarse en temas que corresponden a las autoridades.

“No tiene porque la iglesia meterse en asuntos del estado, que entiendan, que entiendan, hay una separación de Iglesia y Estado. Ustedes nada más imagínense que hubiera un gobernador o una gobernadora que dijera: Iglesia ayúdame, Iglesia metete, ¡bueno!, por supuesto que no (…). En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo, ya no sabemos a quién representan (…). Cero iglesia católica en asuntos de gobierno, cero”, manifestó.

Respecto a la masacre de 17 personas en San Miguel Totolapan, Salgado rechazó que el estado este en llamas y confió en que las autoridades darán con los responsables.

Rechazó la intervención de poderes fácticos para pacificar el estado, porque por eso hay autoridades, está el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, por eso hay separación Iglesia y Estado, afirmó.

Ante las acusaciones del líder de “Los Ardillos” de sus vínculos con el narcotráfico, Salgado calificó esto como un montaje y pidió a sus detractores que acudan a las fiscalías del estado y general de la República a presentar las pruebas que lo relacionan con el crimen organizado, “no, nomás hablar por hablar”.

“Pero hay que aportar las pruebas, hay que trabajar derecho, hay que trabajar bien, no inmiscuirse, no meterse en nada de esos asuntos. ¿Pero cuáles señalamientos? Es lo del montaje falso, ese es un falso montaje, no es cierto, no es cierto. Yo lo vi, vi el montaje y no es cierto (…). Eso es para tontos”, enfatizó.

