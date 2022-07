Fernández Noroña demanda a AMLO que saque las manos de elección del candidato presidencial

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso de selección del candidato de la coalición de Morena-PT-PVEM para definir al candidato presidencial para 2024.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, ratificó que buscará ser el candidato presidencial de la alianza que respaldó al Presidente de la República para ganar en 2018, por lo que demandó que no caiga en las mismas prácticas fraudulentas de la que lo hicieron objeto en su lucha política.

Fernández Noroña denunció que para el evento de la inauguración de la Refinería de Dos Bocas, el pasado 1 de julio, que también sirvió para festejar los cuatro años del triunfo de López Obrador, originalmente fue invitado por la Secretaría de Energía y después la Presidencia lo “desinvitó”

“Tengo aquí la invitación para acudir a la inauguración de la refinería y luego nos desinvitaron, cancelaron estas invitaciones”, dijo al mostrar ante los medios de comunicación la invitación que originalmente le habían enviado.

“¿Cuál es la razón para que Presidencia retirara la invitación a mi persona? Es mi legítima aspiración y el compañero Presidente no debe reproducir conductas de las que fue víctima, de exclusión, de atropello”, declaró.

“Así es que yo no planteo piso parejo, lo que yo digo es saquen las manos del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024, yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre, que aspiro legítimamente a encabezar, a abanderar el movimiento, no soy ningún ingenuo, sé de las dificultades”, manifestó.

Noroña dijo que no va a presentar denuncias por actos anticipados de precampaña o campaña, pero que es evidente que ya hay varios que están promocionándose e incluso señaló que el propio Presidente ya dio muestras claras de quién cree que debe sucederlo en el cargo.

“A esa persona la ha llevado para todos lados mostrando su preferencia, es un ser humano, es legítimo que tenga simpatía mayor”, dijo, pero subrayó que es momento de que deje que sea el pueblo el que decida.

“Compañero Presidente, con todo cariño y respeto, no se meta, no es el papel del líder de la patria, no es el papel de quien está en la Presidencia de la República, no es el papel de quien sufrió todo tipo de atropellos en su camino a la Presidencia la República”, enfatizó.

El legislador federal comentó que, a diferencia del senador Ricardo Monreal, él no pide que lo inviten a eventos y apuntó que el proceso de selección de candidato del movimiento se dará por etapas, primero al interior de Morena y después con los partidos aliados, como el PT y el PVEM.

FBPT