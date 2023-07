Fernández Noroña dice que dará sorpresa como lo hizo Ricardo Gallardo en San Luis Potosí.

El aspirante a candidato por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, visitó este jueves San Luis Potosí, en donde se comparó con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al referir que fue subestimado, “así me pasará a mí y daré la sorpresa”, además dijo que: “yo seré la sorpresa de la oposición, las pensiones seguirán aunque no le gusten al ‘cabeza hueca’ de Fox”.

Noroña dijo que “el pueblo” le hará ganar la encuesta para convertirse en el coordinador de la defensa de la 4T que a la postre se convertirá en la candidatura a la Presidencia de la República.

“San Luis Potosí es el único estado en donde el PT gobierna en alianza con el Verde, claro está, pero aquí los compañeros de Morena se equivocaron en la candidatura, se logró el triunfo… yo reconozco que en el caso del compañero Gallardo, le pasó de lo que me quejo ahora, de que me subestiman y me andan malmodeando”, dijo el aspirante petista.

Asimismo, Noroña refirió que en su momento acompañó en su lucha democrática a Salvador Nava Martínez y lo apoyo en sus eventos multitudinarios en la Plaza de los Fundadores, especialmente cuando le hicieron un “mega fraude en los años noventas cuando ganó la gubernatura y no se la respetaron”.

El diputado con licencia dijo que aunque él no tiene el apoyo “cupular” que tienen otros candidatos, “no tengo espectaculares, ni grandes campañas, ni eventos multitudinarios, sin embargo a mí me reconoce la gente”.

JVR