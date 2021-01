FGR extradita a clonador de tarjetas bancarias a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a José Salazar, quien presuntamente participó en fraudes bancarios por más de 615 mil dólares.

La FGR dijo que entregó a Salazar, de origen mexicano, en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos para que lo juzgue una Corte Federal para el Distrito de Nueva Jersey, por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa para cometer fraude y robo de identidad calificado.

José Salazar era integrante de una banda presuntamente dedicada a defraudar a instituciones de crédito estadounidenses.

De acuerdo con las investigaciones Salazar junto con sus cómplices obtuvieron ilegalmente información sobre tarjetas de crédito y las clonaron para sustraer fondos en cajeros automáticos o bien para adquirir bienes y servicios en aquel país.

Entre los bancos defraudados se encuentran U.S. Bank National Association, BMO Harris Bank N.A., Bank of America, N.A., JP Morgan Chase Bank, N.A. TD Bank, Beneficial Bancorp Inc y Wells Fargo Bank N.A.

Salazar fue entregado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado a Atlanta y posteriormente viajará a Nueva Jersey, donde es reclamado por la justicia de Estados Unidos.