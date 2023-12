En fideicomisos, PJ “no puede ser juez y parte”

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, aseveró que la Constitución no establece el criterio de la suspensión para controversias como la relativa a los fideicomisos del Poder Judicial, por lo que criticó la “costumbre” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar como juez y parte.

Luego de que el ministro Javier Laynez ordenó suspender la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), la senadora de Morena puntualizó que constitucionalmente no procede la suspensión y dejó claro que los ministros no pueden ser “juez y parte” en un asunto que los involucra directamente.

Aseveró que la Carta Magna establece un criterio preciso en la materia, por lo que subrayó que no se trata de la interpretación de los ministros, sino que no se considera la suspensión en el caso de una controversia constitucional.

“El artículo 105 de la Constitución y en su ley reglamentaria, establece claramente que en temas de controversia constitucional no procede la suspensión. No es inconstitucional o no es una falta, lo que consideren los ministros: es lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que en controversias constitucionales la suspensión no procede”, explicó.

Rivera señaló que todavía no existe la precisión de si el Senado responderá oficialmente ante la determinación del ministro Laynez, pero remarcó que se debe priorizar lo que establece la Carta Magna.

La presidenta del Senado puntualizó que este tipo de resoluciones es lo que hace urgente que se concrete una reforma al Poder Judicial, en referencia a la propuesta que ha planteado en diversas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Constitución y la ley reglamentaria son claras y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos. No pueden ser juez y parte, y ya lo tomaron como costumbre”, aseveró.