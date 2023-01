Evitan los “tres amigos” diferendo energético

Al final, abrazos y pactos en migración, chips, “sustitución de importaciones”... Biden agradece que México reciba a 30 mil devueltos desde EU; AMLO, que no construya muro; entre acuerdos, abrir centro para migrantes en el sur… que genera dudas; Trudeau destaca que libre comercio en riesgo no es bueno para la competencia; no aborda por ahora energía; semiconductores y fentanilo, temas a seguir tras Cumbre; crean comité de 4 funcionarios de cada país que planeará y buscará “autosuficiencia” en la región; el presidente mexicano se extiende en respuestas en conferencia conjunta