Al final no ganó

Así que las autoridades electorales de Sonora determinaron al final entregarle su constancia de mayoría al candidato que quedó en segundo lugar en la elección por la presidencia municipal de Rayón. Así, el “aspirante” que finalmente obtuvo más apoyos en esos comicios se quedó sin cargo. Hablamos de Heriberto Grijalva, cuyo nombre asentaron en la boleta 711 ciudadanos, porque no formaba parte de los aspirantes registrados. Aún así, superó los 674 votos formales que tuvo Alejandro Luis Grijalva. El árbitro electoral estatal dio cuenta de que los votos emitidos en favor de “candidatos no registrados”, de acuerdo con las criterios jurídicos establecidos sobre este tipo de casos, únicamente son considerados para obtener la totalidad de la votación emitida. Esto quiere decir que al final no son votos válidos. Quienes siguieron de cerca el asunto, nos cuentan que si bien en el caso se ha tomado una decisión legal, en los hechos el que obtuvo más apoyos podría contar con más legitimidad y respaldo popular. A ver cómo se resuelve ese otro entuerto.