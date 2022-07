Aún no está firme la identidad del grupo armado que fue detenido al sur de CDMX: AMLO

El gobierno federal todavía no cuenta con toda la información sobre el grupo detenido en la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México, y no está firme que se trate del Cartel de Sinaloa, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No tenemos toda la información surge por lo de Topilejo, entonces a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información, los lunes siempre está en las reuniones de seguridad, la jefa de gobierno y ahí ella informa y tenemos nosotros elementos, pero no hay nada en firme, cuando tengamos algo nosotros informamos", dijo el mandatario.

Añadió que el tema no ha sido abordado en la mesa de seguridad nacional y pidió esperar a que se investigue.

Reconoció que hasta ahora no tienen toda la información sobre lo ocurrido en este enfrentamiento en la zona de Topilejo, en el que se logró la detención de 14 personas, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno capitalino.

