En FOTOS, así se vive el concierto de Los Tigres del Norte en el Zócalo de la CDMX

Con motivo dela conmemoración del 212 aniversario de la Independencia de México, Los Tigres del Norte pusieron a bailar a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Minutos antes del Grito de Independencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, eran más de 140 mil las personas reunidas en el primer cuadro de la capital para disfrutar la celebración por las Fiestas Patrias.

Hasta 140 mil personas asistieron al concierto de Los Tigres del Norte. Foto: Especial

Previo al Grito de Independencia, el concierto de Los Tigres del Norte encendió los ánimos de mexicanas y mexicanos. Foto: Especial

Y es que la anticipada presencia de Los Tigres del Norte fue motivo de emoción desde que lo anunció el Presidente López Obrador durante una de sus conferencias matutinas.

Por ello, no sorprendió cuando desde la tarde de este jueves, varias horas antes de que arrancara el espectáculo musical, muchas personas comenzaron a hacerse presentes en el Zócalo.

Miles de personas arribaron desde esta tarde al Zócalo. Foto: Eduardo Cabrera

Fue poco después de las 20:30 horas cuando dio inició el concierto de Los Tigres del Norte, totalmente gratuito, con el tema "Jefe de Jefes", cuya lírica hace referencia, presuntamente, al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.

Hasta antes de la pausa del show para dar paso a la ceremonia del Grito de Independencia, en el Zócalo resonaron canciones como "Contrabando y Traición" o "La jaula de oro", que pusieron a bailar a parejas, entre gritos y silbidos animados por la voz de Jorge Hernández.

La Plaza de la Constitución canta al unísono: "Por tu maldito amor", emocionados, para dar paso a "Hermoso cariño".

Concierto de Los Tigres del Norte pone a bailar a cientos en el Zócalo. Foto: Especial

Sueltan el sentimiento, no hay vergüenza, no importa que no sepan cantar, "si te sientes mexicano es suficiente, deja escapar los gallitos", bromean un par de jóvenes.

Previó al Grito del Presidente López Obrador sonó "Mujeres Divinas" y, aunque la pausa por la arenga no duró más que unos minutos, se espera que las y los mexicanos sigan disfrutando de la música de Los Tigres del Norte hasta poco después de la medía noche.

Jorge Hernández., vocalista de Los Tigres del Norte, pone a bailar a la gente. Foto: Especial

Gracias a Los Tigres del Norte el Zócalo capitalino luce repleto. Foto: Especial

CEHR