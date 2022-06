Fracciones del PRI exigen renuncia de Moreno y del CEN; “la alianza no tiene proyecto", afirman.

La renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente del PRI no es la única demanda de las fracciones dentro del partido, las cuales ahora pidieron la renovación total del Comité Ejecutivo Nacional, ante la falta de resultados.

En conferencia de prensa, Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro y José Ramón Martell, dirigentes de Plataforma PRI, Movimiento Líder y Alianza Generacional, urgieron la conformación de un nuevo comité que incluya a todos los grupos, pues acusaron que el actual sólo da espacio a quienes fueron “impuestos” en cargos y por ello respaldan a Moreno Cárdenas en la dirigencia.

Lerdo de Tejada expuso que otras de las demandas es la revisión del Consejo Político Nacional y los estatales, y la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Extraordinaria para revisar a fondo lo que el partido debe cambiar para elaborar un nuevo proyecto de nación, ante una “dirigencia fallida” durante la cual se han perdido más de cinco millones de militantes.

Además, dijo que el problema en el partido es un asunto de “legitimidad”, porque dirigir a un partido político es una cuestión de autoridad moral, la cual, dijo, le hace falta a esta dirigencia.

A pesar de que afirmaron estar de acuerdo con la alianza Va por México, la cual ven como una forma para vencer a un gobierno que está “metido en las elecciones”, José Encarnación Alfaro señaló que la coalición “no tiene proyecto”.

¿Cómo vamos a ganar si no hay propuestas? Tenemos que decirles que no es una unión pragmática para ganar votos y quitar a unos y ponernos nosotros. Esta alianza electoral no tiene propuesta, no tiene proyecto. ¿Qué le están diciendo al electorado? ‘Queremos que se vaya Morena y López Obrador’, ¿y qué les ofrecemos? ¿corrupción?, ¿impunidad?, ¿incapacidad para gobernar?