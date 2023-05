Francisco Garduño se deslinda de incendio en Juárez; hay más responsabilidades en INM, dice

El comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño se deslindó del incidente en Ciudad Juárez, en donde perdieron la vida 40 extranjeros irregulares, pues aclaró que se encontraba a mil 800 kilómetros de distancia y no podía estar en tres minutos en el lugar de los hechos.

Entrevistado en el archivo general del INM, aseveró que si bien todo lo que sucede en la dependencia es su responsabilidad, también cuenta con una estructura orgánica, donde hay responsabilidades y mandos, por ello, no puede estar atendiendo todos y cada uno de los inmuebles que tiene el Instituto.

“Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del incidente y he guardado silencio en mi argumentación jurídica, porque me acogí a mi derecho de silencio. No habría podido llegar en tres minutos que se sufrió la conflagración en la que dos venezolanos provocaron con dolo el incendio, y empleados del INM irresponsablemente no localizaban la llave”, explicó.

Por esa razón dijo que duerme “tranquilo” y estará en el cargo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo decida.

“ Yo voy a estar hasta que el titular del Ejecutivo así lo decida . Desconozco cuánto tiempo”, agregó.

Indicó que “no conozco las decisiones del presidente y en este caso no hay amistades ya que es un equipo de trabajo, y él es el titular del Ejecutivo y yo solo soy un empleado”, dijo al ser cuestionado sobre su cercanía con el Ejecutivo.

Migrantes expulsados desde EU no representarán problema, afirma

Por otra parte, aseguró que no habrá problema con la llegada de los migrantes expulsados desde Estados Unidos ya que prevén resolver su situación en 36 horas, para no tenerlos en las estaciones migratorias.

“Tenemos el cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de resolver en 36 horas y de no tenerlos más de ese tiempo, pero aún no es vigente porque no se ha publicado, pero nosotros ya la estamos acatando”, agregó.

Dijo que dio la orden de cerrar 33 estaciones a fin de prever nuevos incidentes y que sea la CNDH quien las supervise, ya que tiene una capacidad de mil 300 de ocupación, “pero seguimos teniendo en 19 restantes una capacidad de 5 mil albergados”.

Indicó que no está suspendido el otorgamiento de documentos, pues siguen otorgando los diferentes qué hay. “Los flujos migrantes exigen documentos para transitar, pero la Ley de Migración no establece ningún documento en esa materia”.

Mencionó que a los migrantes no se les engaña ya que el documento que les dan es para salir de país por la frontera más cercana que es Tapachula, pero ellos piensan que es Estados Unidos.

