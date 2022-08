Fraude en Segalmex se habría replicado en algunos estados, revela AMLO.

La financiera donde se depositaron recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) también operó con varios estados el movimiento de inversiones con dinero público, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Porque fue un depósito que hicieron en una caja, una financiera supuestamente para obtener más intereses, ya se venía haciendo desde el gobierno anterior y es una financiera que trabajaba en el gobierno y que tiene relaciones con gobiernos estatales y también hay esa preocupación en gobiernos estatales Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Reconoció que durante la administración de Ignacio Ovalle Fernández al frente de Segalmex se podrían haber desviado más recursos , pero pidió esperar a conocer las investigaciones en torno a este asunto.

LEER MÁS El próximo lunes se anunciará a sucesora de Delfina Gómez en la SEP: AMLO

Cuando se me informó le pedí al secretario de Hacienda, todavía estaba Arturo Herrera, que investigaran a fondo y que se viera su responsabilidad y que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y tengo entendido que devolvieron el dinero, pero eso no fue todo, hay otro tipo de irregularidades para decirlo amablemente Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Se le cuestionó por la permanencia de Ovalle en el Gobierno federal, es director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), pero el mandatario defendió su permanencia porque no se ha concluido que tenga responsabilidad sobre los malos manejos en la institución que dirigió.

Por ello, AMLO pidió esperar a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) explique el curso de las investigaciones sobre el fraude en Segalmex.

Además, adelantó que el próximo lunes, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, dará más detalles sobre el caso en la mañanera.

El pasado 28 de julio, el titular del Ejecutivo aseveró que el Gobierno federal no encubrirá a nadie por el presunto desfalco en Segalmex; "y no hay protección para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos, si se protege a corruptos no avanzamos y eso se sabe bien y no tenemos elementos", dijo.

RFH