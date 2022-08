AMLO busca que militares sigan a cargo de seguridad pública después de 2024

La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se llevará a cabo mediante la reforma a varias leyes secundarias para que los militares continúen en las calles después de 2024, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya la Guardia Nacional es una institución de 115 mil elementos, nunca se había logrado en tan poco tiempo crear una corporación así, acreditada por la gente 70-75 por ciento de aceptación en el pueblo, tienen más aceptación que lo que tiene el Presidente. Vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales a leyes secundarias, siempre por la vía legal Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

A pesar del mandato constitucional que obliga a los militares a regresar a sus cuarteles y ser sustituidos por un cuerpo de guardias civiles, AMLO explicó que no se puede hacer esto, porque se corrompería la corporación, como ocurrió con otras instituciones en el pasado.

Tras ser cuestionado sobre tener la intención de que marinos y soldados permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después de 2024, el mandatario federal respondió:

Sí, se puede constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también además de sus funciones sustanciales tanto Marina como Defensa, contribuyan en labores de seguridad pública Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Miren, yo termino a finales de septiembre de 2024, y admeás ya me jubilo, ya lo he dicho, no me vuelvo a ocupar de nada, con el noble oficio de la política, me jubilo, no voy a estar opinando, no voy a estar participando en conferencias, ya termino mi ciclo, lo cierro por compelto,m aporté bastante, y voy a seguir aportando, por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan para que no me quede ningún remordimiento de conciencia de que no aporté. Podría yo decir si el transitorio de la constitución vence en marzo, en abvril, yo ya terminé ptrácticamente unos meses depsués sí pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la pollicía federal preventiva.

