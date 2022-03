Frenan educación por Covid, 9% de mujeres

Además de otros efectos negativos, la pandemia por Covid-19 también tuvo impacto en contra del avance educativo de las mujeres en México.

Durante el ciclo escolar 2020-2021, 2.5 millones de las 26.8 millones de mujeres de entre 3 y 29 años no se inscribieron para continuar sus estudios.

De ese 9.3 por ciento de mujeres que detuvieron su progreso académico, 1.4 millones lo hicieron por la falta de recursos, mientras que 1.1 millones fue por causa de la propagación del virus del SARS-CoV-2, según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El reporte apunta que 1.9 por ciento de la población escolar femenina inscrita en instituciones públicas, no concluyó el ciclo escolar anterior (2019-2020), mientras que 2.8 por ciento en planteles privados, tampoco lo logró.

En esta situación se encuentra Argelia, una joven de 23 años, quien durante muchos años buscó estudiar música, hasta que en el 2020, año en el que comenzó la pandemia, pudo dar ese paso al obtener un lugar en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde sólo estudió durante dos años, con una baja temporal intermedia.

“Ése fue el tiempo que intenté quedarme, pero al final no pude. Entré cuando comenzó la primera ola de la pandemia y sí se convirtió en un obstáculo, pues se estaba dando el paso de lo presencial a lo remoto, aunque ahora intenta ser al revés. Todo eso vuelve más complicadas las cosas”, relató.

Argelia lamentó que las sesiones a distancia dificultaron “mucho el aprendizaje”, pues consideró que al estudiar artes, la modalidad presencial es indispensable. “Si no hubiera habido pandemia, me hubiera quedado en la escuela. Estoy segura de eso”, afirmó.

En entrevista con La Razón, la joven dijo que espera poder retomará su actividad académica, “pero es una incertidumbre total, después de dos años ya dudas bastante. Una de las cosas en las que hay más incertidumbre es en lo económico, ligado a la disposición de tiempo”.

El ejercicio estadístico del Inegi revela, además, que las mujeres se ubicaron como la principal fuente de apoyo en las actividades escolares o tareas de estudiantes de nivel básico; para los alumnos de preescolar, el 84.4 por ciento del soporte fue proporcionado por mamá; en primaria, 77 por ciento, y en secundaria, el 60.2 por ciento. Uno de estos casos es el de Karla, quien “gracias a un golpe de suerte” concluyó la licenciatura en enfermería, pero ahora debe “dividirse en dos partes” para atender su profesión y cuidar de su hija de cuatro años, quien ingresó al preescolar.

“Soy madre soltera desde antes de que naciera mi bebé, y desde ahí supe que no podía quedarme estancada. Su padre se fue y no se lo reclamo, esto me hizo saber lo fuerte que soy, no sólo por mí, sino también por mi hija”, comentó.

Karla afirmó que si su pareja se hubiera quedado, no habría ninguna diferencia sobre la “presión” que ha vivido durante los últimos años, “porque es la misma cantidad de responsabilidades con las que veo que cargan las mamás de los compañeros de mi hija, que sí tienen pareja; parece que ser madres implica asumir la parte de la responsabilidad que también deberían tener los hombres”, externó.

