“Frenar violencia no necesita mano dura, sino atender las causas”: Claudia Sheinbaum en Maravatío

Desde Maravatío, Michoacán, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que para contener la violencia y la inseguridad no se requiere mano dura sino atender las causas que la generan, así como acabar con la impunidad de los delincuentes.

Llegamos a Maravatío. Vamos a garantizar paz y seguridad atendiendo a las causas y avanzando en la coordinación para la cero impunidad. No vamos a defraudar. El amor que recibo en cada pueblo en cada ciudad es mi mejor aliciente para trabajar siempre por el bien de nuestro… pic.twitter.com/sEXd5EYg6o — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 9, 2024

En el municipio donde en febrero pasado fueron asesinados dos candidatos a alcaldes de Morena y PAN, en menos de 24 horas, destacó que es la única de la contienda presidencial que tiene buenos resultados en materia de seguridad, ya que logró disminuir los delitos de alto impacto en la CDMX en 60 por ciento.

“Dicen mano dura, mano dura, no es un tema de mano dura, es de justicia. Me refiero a que nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes no se acerquen a las prácticas delictivas sino que se sigan desarrollando”, explicó ante cientos de simpatizantes reunidos en la plaza principal.

Planteó replicar el programa implementado en la capital mexicana “Jóvenes unen al barrio”, con el que, dijo, logró sacar a 11 mil de ellos de la delincuencia incorporándolos a actividades deportivas, culturales y artísticas.

Agregó que con el nombre “Jóvenes unen a México” pretende atender las causas que originan la delincuencia, con acciones a largo plazo, aunado a la aplicación del programa “Cero Impunidad” donde si hay un robo, un homicidio u otro delito, se sancione.

Cuando llegué al gobierno de la Ciudad de México, estaba en los peores niveles, decían ‘como eres mujer no lo vas a poder enfrentar’. Bajé a la mitad los homicidios dolosos y en 60 por ciento los delitos de alto impacto , presumió.

Sheinbaum Pardo se pronunció por fortalecer al Poder Judicial, ya que en la actualidad hay mucha corrupción, problema que, abundó, se podrá resolver si se aprueba la iniciativa de López Obrador de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros.

“Ahora hay mucha corrupción en el Poder Judicial, ahí no ha llegado alguien que pueda resolver ese problema”, subrayó, luego de expresar que también se necesita consolidar a la Guardia Nacional, las fiscalías y policías estatales funcionan de manera adecuada.

DMGS