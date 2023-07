Frente Amplio se queda en el partido: Sauri

A pesar de estar en contra de la actual dirigencia tricolor al igual que quienes recientemente renunciaron al PRI, los críticos de Alejandro Moreno Cárdenas concentrados en el Frente Amplio de Renovación aseguran que no se irán porque tienen la misión “autoasignada” de velar por que el partido no se derrumbe.

Así lo afirmó en entrevista con La Razón Dulce María Sauri, expresidenta del Revolucionario Institucional y hoy vocera del Frente, quien señaló como “deseable” que figuras como Claudia Ruiz Massieu y otros senadores no se hubieran retirado “justo cuando empieza a desplegarse el esfuerzo para construir este Frente”.

“Nos autoasignamos la misión de velar porque el PRI continúe como partido. No somos cómodos para la actual dirigencia, no puedo decir si somos una piedra en el zapato de este andar autoritario del PRI, pero ahí estamos, vamos a seguir dando la batalla porque este gran partido histórico no merece ser abandonado”, declaró.

Dulce María Sauri, Expresidenta del PRI

Tras mencionar que espera que quienes renunciaron ahora contribuyan desde el escenario ciudadano, dijo que la decisión que tomaron no se puede condenar debido a que sí tuvieron motivos.

“Esta dirigencia nacional se ha dedicado a concentrar el poder, centralizar las decisiones y esto ha empobrecido y enardecido a la militancia del PRI”, aseveró.

Como referencia, apuntó a “amenazas” recientes de Moreno Cárdenas en las que advierte que no considerará a actuales legisladores, liderazgos priistas ni a “cualquiera que ose mirar de manera distinta” para las candidaturas de mayoría relativa ni de representación proporcional.

Por ello insistió en decir a quienes tampoco congenian con la actual presidencia priista, que desde el Frente de Renovación “podemos hablar con quienes simpatizan para decirles que es mucho más que su diligencia que encapsula en el conflicto, que si necesario se tapen la nariz para no sentir el dolor tan fuerte autoritarismo que emana y que continuamos trabajando”.

Ante la salida de una de las apuestas presidenciables como Ruiz Massieu, negó que haya temor de que se desvíe el apoyo, pues consideró que quienes simpatizaban con ella podrían tener afinidad por figuras como la de Xóchitl Gálvez.