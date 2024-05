Van por frontera segura y una buena vecindad

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunciaron por fortalecer los lazos de hermandad entre ambos pueblos, mantener la política de buena vecindad y apoyarse mutuamente para garantizar una frontera segura “que no separe, sino que una”.

Durante el mensaje de bienvenida a su homólogo guatemalteco, el madatario federal confió que después de la reunión bilateral se lograrán acuerdos importantes para avanzar en cuatro temas: seguridad fronteriza; movilidad humana y migración; infraestructura ferroviaria y portuaria, así como cooperación y desarrollo de comunidades.

“Estoy seguro que van a haber frutos para consolidar, fortalecer nuestras relaciones de amistad, con la política de buena vecindad, la política de pueblos vecinos y hermanos”, declaró.

Hizo un reconocimiento al pueblo de Guatemala que supo elegir a un presidente como Arévalo de León, quien tiene una clara vocación democrática y dimensión social.

“Estamos muy contentos de que Guatemala tenga un presidente como Bernardo Arévalo, con el que nos identificamos mucho y esto va a ayudar a que nos hermanemos aún más, que podamos trabajar juntos en el desarrollo, en proyectos en beneficio del pueblo de Guatemala y de México”, subrayó.

El mandatario centroamericano señaló, por su parte, que Guatemala está listo para trabajar por esa gran hermandad milenaria que existe entre los dos países, quienes tienen una agenda con ejes muy concretos como migración y seguridad.

Agregó que pugnará por una frontera que permita crecer como pueblos hermanos, de cara a un futuro de bienestar, de paz, de democracia y de justicia social.

“Nosotros queremos una frontera que una a nuestros pueblos, al mexicano y guatemalteco; una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos con beneficio recíproco, de confianza, con entusiasmo y con colaboración. Nuestros pueblos y estados tienen una agenda larga de cooperación”, subrayó.

Por su parte, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, detalló que los cuatro puntos que se abordarán durante la reunión bilateral, donde se propone ampliar el Tren Maya para conectarlo con Guatemala y Belice, y el corredor interoceánico con el Istmo de Tehuantepec, una línea articular que es la “K”, que se puede conectar con el vecino del sur, además de los puentes del Puerto, Quetzal y Santo Tomás del Castillo.

Referente al tema de la seguridad fronteriza y la colaboración que existen entre los dos países, dijo que “lo que está pasando en la frontera sur y cómo convertirla en una frontera ejemplar, ésa es la idea, una frontera humanitaria, una frontera de desarrollo”.

Indicó que también se hablará del desarrollo de las comunidades, “y vamos a tratar el tema del programa que hace México en Guatemala de Sembrando Vida y la modernización de tres cruces fronterizos que son El Ceibo, Ingenieros Nueva Orizaba, Suchiate-Tecun Umán”.

Pide AMLO a EU cambiar actitud en tema migratorio

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reprochó a Estados Unidos por no aportar nada de ayuda económica a los países expulsores de migrantes para detener este fenómeno, pero en cambio, afirmó, “les piden dinero para la guerra en Ucrania y ahí va el dinero, raudales de dólares”.

Dijo en conferencia de prensa que, la atención a las causas que generan la migración en las naciones de origen es la solución para que las personas no busquen llegar a Estados Unidos, donde son frenados con muros o leyes más severas.

“Espero que ya cambien porque les piden dinero para la guerra en Ucrania, ahí va el dinero, raudales de dólares; les piden dinero para el enfrentamiento en Medio Oriente, ahí va el dinero. ¿Cuánto aportan para la cooperación en los países de América Latina, nada, prácticamente nada?”, remarcó.

Añadió: “Eso es lo que va a resolver en el fondo el problema, no los muros, no las leyes más severas, no militarizar. Hay que pensar en que la gente quiere estar con sus familias, no quiere abandonar sus pueblos, o lo hacen porque no tienen otra opción”.

Reiteró que hay una actitud bastante buena del Presidente Joe Biden a esta propuesta de apoyar económicamente a Centro y Sudamérica. En el caso particular de Guatemala, expuso, “yo creo que él tiene deseos de ayudar al pueblo hermano (…) lo van a hacer”.

Informó que su gobierno continuará apoyando a las naciones centroamericanas con los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y mejorar la comunicación con Guatemala.

El mandatario federal adelantó que con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo se abordará la propuesta de ampliar la Línea K del Tren de Ixtepec hasta ese país, así como otros temas de cooperación, seguridad y cultura, durante el encuentro este viernes en Tapachula.

Asimismo, dijo que platicarán de proyectos que iniciarán de manera conjunta, los cuales, confió, tendrán continuidad cuando deje la Presidencia del país.

Refirió que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han detenido la migración en Guatemala.

“Hemos hecho estudios que en las comunidades donde se aplica ese programa se reduce la migración, la gente ya no se ve obligada a abandonar sus comunidades y sus familias. Eso es lo que se debe hacer”, finalizó.